Attendorn: Zwei neue Baustellen ab Montag – Straßen gesperrt

Attendorn. In Attendorn werden an zwei Stellen neue Versorgungsleitungen verlegt. In Schwalbenohl und Ennest werden dafür ab Montag Straßen vollgesperrt.

Für Arbeiten an Versorgungsleitungen werden in Schwalbenohl und Ennest ab Montag Straßen zeitweise voll gesperrt, teilt die Stadt Attendorn mit.

Bis voraussichtlich 5. Juni sollen die Kanalbauarbeiten in Schwalbenohl dauern, die ab Montag fortgesetzt werden. In der Straße Im Schwalbenohl wird ein neuer Entwässerungskanal neu verlegt. Wegen der Kanaltiefe und -lage ist eine Vollsperrung zwischen dem Kreisverkehrsplatz Im Schwalbenohl/Schmiedestraße/Danziger Straße und der Hausnummer 22 oberhalb der Einmündung Heggener Weg unumgänglich.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Verkehr zwischen der Innenstadt und dem Wohngebiet Schwalbenohl wird über die Straßen Heggener Weg und Daimlerstraße bzw. die Märkische Straße (Nordumgehung) umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Beschilderung im Baustellenbereich zu beachten.

Neue Gashochdruckleitung in Ennest

In Ennest erneuert Westnetz ab Montag die Gashochdruckleitung. Die alte Leitung stammt aus dem Jahr 1950 und wird unter abschnittsweiser Vollsperrung ausgetauscht. Um die Baumaßnahme zügig abzuwickeln, rückt die bauausführende Firma H W Tiefbau mit zwei Kolonnen an. Eine Gruppe beginnt die Arbeiten in der Einmündung Lamfertweg/Attendorner Straße und arbeitet sich in Richtung der Straße Bergkuhle vor. Die zweite Kolonne arbeitet sich von der Einmündung Neue Straße/Wiesenstraße in Richtung Attendorner Straße vor.

Durch die Vollsperrungen ist mit Einschränkungen zu rechnen. Dennoch versucht die bauausführende Firma zu gewährleisten, dass die betroffenen Grundstücke über Umleitungen anfahrbar bleiben.