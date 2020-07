Attendorn: Wie entspanntes Shoppen trotz Maske gelingen kann

Attendorn. Für Viele bleibt die Maske ein Störfaktor und entspanntes Einkaufen unmöglich. Die Parfümerie Aurel in Attendorn kommt Kunden aber entgegen.

Auch, wenn es die Maskenpflicht im Einzelhandel seit Ende April gibt, haben sich viele Kunden noch nicht an den Mund-Nasen-Schutz gewöhnt. Es bleibt ein ungewohnter Fremdkörper, den man sich nicht gerne aufzieht oder auch einfach vergisst. Das bemerken auch Daniela Rohrmann und ihr Team von der Parfümerie Aurel in Attendorn. „Bummeln ist etwas anderes als etwas Notwendiges besorgen zu müssen, wie zum Beispiel Lebensmittel“, sagt Bereichsleiterin Rohrmann. Es gehe um ein Genusserlebnis, das durch die Maske getrübt wird. „Vielen steht deswegen nicht der Sinn nach einer entspannten Shopping-Tour“. Und dennoch gibt es kleine Stellschrauben, an denen die Aurel-Geschäftsführung gedreht hat, um den Kunden ein gutes Gefühl beim Einkaufen zu vermitteln.

Die Maßnahmen

„Falls Sie kurz warten müssen: Hier sitzen Sie mit Abstand am bequemsten“: Damit lädt Aurel seine Kunden ein, sich auf die Bank vor dem Geschäft in der Fußgängerzone zu setzen. Die Wartezeit soll angenehmer und dadurch kürzer erscheinen, falls sich bereits so viele Kunden in der Parfümerie aufhalten, wie maximal erlaubt ist. „Die Bank haben wir bereits aufgestellt, als wir nach dem Lockdown wieder öffnen durften. Sie wird gerne in Anspruch genommen“, so Rohrmann.

„Hier warten Sie mit Abstand am bequemsten“: Vor der Parfümerie gibt es eine Sitzbank für wartende Kunden. Foto: Britta Prasse

Auch die bundesweite Mehrwertsteuersenkung bis zum Jahresende, die am Mittwoch in Kraft getreten ist, soll wieder einen Anreiz zum Bummeln und Einkaufen schaffen. „Zumindest hoffen wir das. Jedenfalls geben wir die Steuersenkung zu 100 Prozent an unsere Kunden weiter und vertrauen darauf, dass man sich den kleinen Luxus im Alltag wieder gönnt“, sagt Rohrmann. Von einem Kundenaufkommen wie vor der Coronakrise könne man aber noch lange nicht sprechen.

Die Einschränkungen

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, müssen Kunden weiterhin auf Tester verzichten. „Das schränkt uns natürlich sehr ein, gerade im Bereich der dekorativen Kosmetik“, meint Rohrmann. Kunden seien deswegen unsicher, was Farben und Textur angeht und greifen deswegen zu Produkten, die sie bereits kennen. Bei Pflegeprodukten gebe es immerhin die Möglichkeit, Probiergrößen auszugeben. Ein Entgegenkommen – nicht nur in Corona-Zeiten.