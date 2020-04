Attendorn: Wem gehört im Wald entdecktes Mountainbike?

Attendorn. Im Wald zwischen Attendorn und Biggen ist ein Fahrrad gefunden worden. Die Polizei sucht nun den Eigentümer, weil die Rahmennummer zerkratzt ist.

Ein grünes Mountainbike der Marke Focus ist am Dienstag in einem Waldstück unweit des Verbindungsweges zwischen der Gutenbergstraße in Attendorn und dem Campingplatz Biggen gefunden worden.

Die Polizei sucht nun den Besitzer. Ein Teil der Rahmennummer ist zerkratzt, so dass das Fahrrad bislang niemandem zugeordnet werden konnte.

Der Eigentümer kann sich mit einem entsprechenden Nachweis bei der Polizei unter Tel. 02761/9269-0 melden.