Attendorn. Die vier Po(or)ten hatten am Freitag und Samstag in Attendorn ihre Jahreshauptversammlungen. Wir berichten über die Neuigkeiten.

Auf den Jahreshauptversammlungen der vier Po(or)ten am Freitag und Samstag erhielten die Poskebrüder erste Informationen zu der geplanten Satzungsänderung des Gesamtosterfeuervereins, der sich am 20. März zur Mitgliederversammlung trifft. Ob und welche einschneidenden Änderungen in der neuen Satzung erfolgen, wird seitens der Waterpoote kritisch beobachtet.

Bei der Kölner Poorte, die sich mit 49 Mitgliedern in der Gaststätte Kotani traf, gab es gleich zwei Änderungen im geschäftsführenden Vorstand. Christoph Kleinke, der acht Jahre stellvertretender Poskevatter war, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Ihm folgt Thomas Roll. Walter Alsleben, der insgesamt 50 Jahre das Amt des Schriftführers bekleidete (wir berichteten), gab nach dieser langen Zeit die Aufgabe in jüngere Hände. Er wurde zum Ehrenposkebruder ernannt. Sein Nachfolger ist Sebastian Groß. Julius Rohrmann bleibt Jugendwart und Sascha Fiedler übernimmt den Beiratsposten von Thomas Roll. An Terminen außerhalb der Osterzeit stehen die Fahrt der Kinder in den Panoramapark am 20. Juni und die Besichtigung der Privatbrauerei Heldenbräu am 29. August fest.

Lüchtenträger-Nadel

Zur Versammlung der Waterpoote kamen 57 Poskebrüder in die Gaststätte Waldenburg. Für die Bereitschaft, die Lüchte im vergangenen Jahr zu tragen, erhielten Thomas Maiworm und Martin Köster die Lüchtenträger-Nadel als besonderes Dankeschön. Sie werden auch in diesem Jahr diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen. Bei den Wahlen wurde Pressewart und zweiter Schriftführer Peter Höffer im Amt bestätigt. Zwei neue Beiratsmitglieder wurden gewählt: Michael Plum für den Bereich Poote allgemein und Moritz Bilsing für den Bereich Forst und Wald. Die Waterpoote begrüßt die Idee zum Meilerfest im Sommer 2022, aus Anlass der 800-Jahrfeier der Hansestadt Attendorn. Eine Familienwanderung ist für den 16. Mai geplant. Ziel ist die Privatbrauerei Heldenbräu. Und am 20. Oktober wird der Osterkopp winterfest gemacht.

Im Hotel zur Post kamen insgesamt 62 Poskebrüder der Ennester Pote zur Jahreshauptversammlung zusammen. Poskevatter Alexander Tarnow sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass insgesamt fünf Holzstell-Termine anberaumt werden. Ein neuer Treffpunkt für den Beginn des Sternenmarschs wurde für den Schützenfestsamstag vereinbart. Die Poskebrüder werden sich zukünftig auf dem Parkplatz der Speckschule sammeln. Vorstandswahlen standen nicht auf der Agenda. An Terminen steht die Herbstwanderung am 10. Oktober an und die Potenfrauen treffen sich am 21. März zu einer Tour, die nach Lippstadt führt.

Sebastian Kebben im Vorstand

Die Niederste Poorte wählte erstmals die umgebaute Poortenhütte als Veranstaltungsort für die JHV. 50 Poskebrüder folgten der Einladung. Bei den Vorstandswahlen gab es zwei Änderungen. Auf den bisherigen Beisitzer Björn Hesener folgt Alexander Epe. Außerdem wurde mit Sebastian Kebben der Vorstand erweitert. Wie der stellvertretende Poskevatter Daniel Sauer mitteilte, werden vier Termine zum Holzstellen anberaumt. Eine Wanderung führt am 22. August ins Repetal zur Privatbrauerei Heldenbräu. Für das Stadtjubiläum, an dem sich auch der Gesamtosterfeuerverein beteiligen wird, bildete die Niederste Poorte einen Arbeitskreis.