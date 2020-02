Attendorn: Tausende Jecken kommen zum Veilchendienstagszug

Seit Jahren schon gehört für Jannick und Christian aus Attendorn der Veilchendienstagszug durch die Attendorner Innenstadt zum karnevalistischen Pflichtprogramm. „Es macht jedes Jahr aufs neue Spaß, die Wagenbauer denken sich immer viel aus und dann gibt es auch noch reichlich Süßigkeiten“, schwärmt Jannick und sein Kumpel ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Es lohnt sich schon alleine dafür, unsere Freunde, die wir hier treffen, mit Konfetti zu überschütten.“ Und Christopher Sonntag aus Windhausen beteuert: „Ich bin jedes Jahr hier seit frühester Kindheit. Auf dieses Ereignis freut man sich das ganze Jahr.“

Viele überregionale Themen

Vermutlich spricht der Windhauser allen Jecken, die sich am Dienstag aus nah und fern bunt kostümiert in die Hansestadt aufmachten, um dem größten Karnevalszug in Südwestfalen beizuwohnen, aus dem Herzen. Schätzungen zufolge feierten am Dienstag rund 22.000 Jecken die fünfte Jahreszeit, die in diesem Jahr unter dem Motto „Auch 2020 man glaubt es kaum, Konfetti bleibt nicht liegen auf’m Baum“ steht, gemeinsam mit rund 2200 Zugteilnehmern, etwa 130 Zugbegleitern, knapp 80 Fußgruppen sowie 30 Großwagen.

Unter den Aktiven waren natürlich auch Prinz Felix I. (Manzano) und Kinderprinz Leo II. (Otte), die seit Altweiber an der Spitze des Attendorner Narrenvolkes stehen. Natürlich hatten sich die Wagenbauer und Gruppen wieder eine Menge einfallen lassen und sie machten mit ihren verschiedensten Themen auf sich aufmerksam. So ging beispielsweise eine Fußgruppe der Helios-Klinik unter dem Motto „Der neue Brandschutz gefällt uns sehr, drum kommt auch oft die Feuerwehr!“ mit und die Wagenbauer aus Ennest entschieden sich für das Thema „60 Jahre Asterix & Obelix“.

Weitere überregionale Themen waren der Klimawandel, die AfD, „Haribo wird 100“, die Pleite von Thomas Cook, der Brexit und das Wetter. Gelebte Inklusion zeigte unter anderem die Gruppe der Werthmann-Werkstätten, die den Mauerfall mit ihrem Wagen thematisierten.

Wetter spielt den Narren in die Karten

Das Wetter spielte am Dienstag zur Freude aller Narren mit. Pünktlich um 11.11, als sich die Aktiven an der Atta-Höhle auf ihren mehrstündigen Marsch aufmachten, ließ sich sogar die Sonne blicken und sie blieb. „Sicherlich waren gerade bei unseren Zugbegleitern die Wetterapps heiß gelaufen“, berichtete Sebastian Springob von den Kattfillern. „Ganz unabhängig davon nehmen wir es immer wie es kommt. So wie es heute ist, das ist einfach das perfekte Wetter.“

"Tausende Jecken feiern ausgelassen beim Veilchendienstagszug in Attendorn" Tausende Jecken feiern ausgelassen beim Veilchendienstagszug in Attendorn

Einige Jecken werden sich sicherlich noch an den Karnevalsumzug vor vier Jahren erinnern, als die Organisatoren den Zug aufgrund des starken Regens abbrechen mussten. Davon blieben die Karnevalisten, die nach dem großen Umzug in den Gaststätten der Hansestadt weiterfeierten oder sich zur großen Kattfiller-Sause in die Stadthalle aufmachten, verschont.