Die Polizei sucht unbekannte Täter, die Scheiben an zwei Autos in Attendorn eingeschlagen haben.

Polizei Attendorn: Scheiben an geparkten Autos eingeschlagen

Attendorn. An zwei Autos in Attendorn wurden Scheiben eingeschlagen, ohne dass die Täter danach etwas aus dem Auto stahlen. Die Polizei sucht Zeugen.

An zwei in Attendorn geparkten Autos haben Unbekannte am Montag Scheiben eingeschlagen. Gestohlen wurde nach den Sachbeschädigungen offenbar nichts, wie die Polizei Olpe berichtete. Der Sachschaden liegt jeweils im vierstelligen Bereich.

In der Zeit von 13.30 bis 18 Uhr schlugen die unbekannten Täter mit einem derzeit noch unbekannten Gegenstand die Heckscheibe eines in der Straße „Am Hellepädchen“ geparkten Fahrzeugs ein. Der Geschädigte berichtete, dass sein Wagen bereits im vergangenen Jahr an gleicher Stelle beschädigt wurde.

Zudem beschädigten Unbekannte die Seitenscheibe eines Autos, das an der L 697 an der Reperhöhe in Fahrtrichtung Helden geparkt war. Als der Besitzer zurück zu seinem Fahrzeug ging, bemerkte er den Schaden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird derzeit geprüft. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen. Erst am Samstag waren auch in Olpe mehrere geparkte Autos aufgebrochen worden.