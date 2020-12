Attendorn: Rollerfahrerin (17) stürzt - Verursacher flieht

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der den Sturz einer Rollerfahrerin in Attendorn verursacht haben soll.

Attendorn. Eine Rollerfahrerin musste in Attendorn einem Auto ausweichen und stürzte. Sie verletzte sich. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon.

Bei einem Verkehrsunfall ist eine 17-Jährige am Montag in Attendorn verletzt worden. Gegen 11.40 Uhr fuhr sie mit ihrem Roller auf der Straße Im Schwalbenohl in Richtung Grafweg. Nach eigenen Angaben bog dann von rechts aus einer Hauseinfahrt ein schwarzer BMW auf die Fahrbahn ein. Daraufhin bremste sie und fiel mitsamt des Rollers auf die rechte Seite, berichtet die Polizei Olpe.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Grafweg fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die 17-Jährige verletzte sich am Bein und suchte nach dem Sturz eigenständig einen Arzt auf. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.