Attendorn: Polizeibeamte getreten und angespuckt

Attendorn. Die Polizei nahm in Attendorn einen aggressiven Mann in Gewahrsam. Diesen erwarten nun mehrere Anzeigen.

Wieder einmal musste sich die Polizei mit einem aggressiven Zeitgenossen beschäftigen. Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr wurden die Beamten in Attendorn wegen eines Gewaltdeliktes gerufen. Als diese vor Ort eintrafen, war der Tatverdächtige schon flüchtig, konnte aber im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Dabei beleidigte er Passanten und die Beamten, die er zudem bespuckte, so die Pressemitteilung der Polizei.

In Polizeigewahrsam

Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam er in den Polizeigewahrsam nach Olpe. Bei der Maßnahme leistete er erheblichen Widerstand, trat nach den Beamten und spuckte auch in den Dienstwagen. Auf der Polizeiwache stellte sich heraus, dass der Beschuldigte unter dem deutlichen Einfluss von Alkohol stand.

Zudem wurde durch weitere Ermittlungen im Nachgang festgestellt, dass der Tatverdächtige zuvor in einem Supermarkt diverse Gegenstände und Alkohol gestohlen hatte. Die Beamten schrieben unter anderem eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.