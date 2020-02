Attendorn: Mervit Hussein entwirft verstellbare High-Heels

Viele Frauen kennen das Problem: Eine Party steht an, das Outfit ist schon Wochen vorher geplant. Selbstverständlich mit hohen Schuhen. Doch kurz bevor man das Haus verlässt greift man trotzdem noch zu den flachen Wechselschuhen. Denn den ganzen Abend auf High Heels – das schaffen wirklich nur Profis. Genau so ging es auch Mervit Hussein aus Attendorn. Die 30-Jährige wollte sich dem Problem annehmen und hatte eine Idee: Verstellbare High-Heels.

Die Idee

„Ich gehe gerne und häufig auf Partys und Hochzeiten. Meine Freundinnen und ich haben immer hohe Schuhe getragen und hatten zum Wechseln Ballerinas mit“, sagt sie. Doch eines Abends habe sie die Ballerinas vergessen und so wusste Mervit, dass sie sich entscheiden muss: Barfuß oder Schmerzen. „Da fragte ich mich, warum gibt es eigentlich nichts verstellbares?“ Und dann ging es eigentlich relativ schnell, erzählt Mervit Hussein.

Mervit Hussein (30) aus Attendorn hat verstellbare High Heels entworfen. Kaufen kann man sie allerdings ausschließlich über Instagram. Foto: Mervit Hussein

Das schwarz-goldene Design habe sie komplett alleine erarbeitet. Bei der Herstellung des verstellbaren Absatzes, habe ihr ein Bekannter geholfen. Den Schuh an sich kann die 30-Jährige nicht selbst herstellen. „Ich habe also jemanden gesucht, der mir einen High-Heel ohne Absatz herstellen kann.“ Im nächsten Schritt bringt Mervit dann den Absatz an.

Mit der Umsetzung ihrer Idee, begann die Attendornerin schon im Jahr 2015. Das größte Problem, das die meiste Zeit in Anspruch genommen hat, war die Patentanmeldung. Vier Jahre hat das ganze gedauert. „Seit Ende Dezember verkaufe ich die Schuhe erst“, sagt Mervit. Doch bisher hat die 30-Jährige noch kein Paar verkauft. Mit Werbung über Influencer versucht sie nun ihre Schuhe an die Frau zu bringen.

Das Konzept

Die verstellbaren High-Heels von Mervit Hussein gibt es in lediglich einer Farbe: schwarz mit goldener Sohle. „Allerdings habe ich noch weitere Designs im Kopf.“ Doch dafür müsse erst einmal der Verkauf so richtig anlaufen.

Denn bisher hat die 30-Jährige wenig Erfolg. „Wenn niemand einen kennt, kann man auch nichts verkaufen“, argumentiert sie. Um dem entgegenzuwirken, hat Mervit mehrere Influencer angeschrieben, damit sie Werbung für ihre Schuhe machen. Und tatsächlich: Vier Influencerinnen sind auf das Angebot eingegangen.

In den Größen 36-39 können Frauen die Schuhe bestellen. „Leider kann ich keine anderen Größen anbieten, da das mit dem Absatz nicht passt“, erklärt Mervit. Ein Paar kostet 110 Euro. Die Bestellung ist ausschließlich über die Instagram-Seite „mhshoes_bymervit“ möglich. Per Direktnachricht kann man sein Interesse äußern, Fragen stellen und schlussendlich auch den Schuh kaufen.

Kreis Olpe Soziales Netzwerk als Verkaufskanal Ein Kauf der Schuhe ist ausschließlich über den Instagram-Account möglich. Influencerinnen wie Melanie Müller haben für den verstellbaren High-Heel schon Werbung gemacht. Teilweise, so erzählt Mervit Hussein, bekommen Influencer über 4000 Euro für die Werbung.

Der Absatz des Schuhs ist verstellbar: so kann zwischen drei verschiedenen Höhenstufen gewählt werden. Stufe eins entspricht sechs Zentimetern, Stufe zwei acht und Stufe drei zehn. Mit zwei Fingern muss man auf zwei angebrachte „Klick-Knöpfe“ an den Seiten des Absatzes drücken und kann diesen dann wahlweise hoch oder runter schieben. Der Absatz ist vom TÜV geprüft worden, sagt die gelernte Erzieherin. So wurde beispielsweise die Tragfähigkeit der Schuhe ermittelt. Die erste und zweite Stufe tragen bis zu 100 Kilogramm. Die dritte Stufe (10cm) hingegen nur bis 70 Kilogramm.

Die 30-Jährige weiß selbst, dass der Schuh gewöhnungsbedürftig ist. „Das Design ist bestimmt nicht für jeden etwas.“ Doch Mervit Hussein hofft trotzdem auf positive Resonanz und steigende Verkaufszahlen, damit sie künftig dann auch verschiedene Modelle in mehreren Farben anbieten kann.