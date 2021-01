Attendorn: Mann verletzt Polizisten bei seiner Festnahme

Attendorn. In Attendorn ist am Sonntag ein Mann festgenommen worden. Er wehrte sich so vehement gegen die Maßnahme, dass zwei Polizisten verletzt wurden.

Bei einer Festnahme sind zwei Polizisten in Attendorn am Sonntag gegen 15.50 Uhr in Attendorn verletzt worden. Ein 37-Jähriger sperrte sich gegen die Maßnahmen der Beamten und verletzte sie, berichtet die Polizei Olpe am Dienstag.

Der Tatverdächtige konnte schlussendlich festgenommen werden und kam zuerst in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde er ins Gewahrsam nach Olpe gebracht. Die Beamten schrieben eine Anzeige.

