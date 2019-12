Attendorn. Die Polizei fahndet nach Einbrechern und bittet um Hinweise. Tatort war eine Spielothek am Südwall.

Attendorn: Einbruch in Spielothek

In der Nacht zum Dienstag drangen gegen 3.30 Uhr zwei unbekannte Täter in eine Spielothek am „Südwall“ in Attendorn ein. Sie versuchten zunächst, das Rolltor vor der Haupteingangstür zu öffnen, scheiterten aber. Daraufhin schlugen die Täter das Schaufenster ein, betraten so die Spielothek und hebelten drei Spielautomaten auf. Sie flüchteten über den „Südwall“ in Richtung „Kölner Straße“, nach Zeugenaussagen einer mit einem Fahrrad.

Dunkel gekleidet

Die Täter wurden als männlich und dunkel bekleidet beschrieben. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlung und sicherte Spuren vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.