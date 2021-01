Attendorn: Diebe wollen Container mit Autoreifen aufbrechen

Attendorn. In Attendorn hatten es Diebe auf Autoreifen abgesehen. Auf einem Werkstattgelände wollten sie einen Container aufbrechen, blieben aber erfolglos.

Ohne Beute sind Diebe in Attendorn wieder abgezogen, die Autoreifen vom Gelände einer Werkstatt stehlen wollten. Nach Angaben der Polizei Olpe versuchten die unbekannten Täter zwischen Montag, 7.30 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, an der Straße Am Zollstock einen Container aufzubrechen, in dem Reifen gelagert waren. Es gelang ihnen allerdings nicht, in den Container einzudringen.

Die Polizei sicherte Spuren. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.