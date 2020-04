Attendorn: Diebe lassen wertvolles Werkzeug mitgehen

Attendorn. Diebe entwenden in den letzten Tagen in Attendorn Werkzeuge aus Baucontainer und Gartenhaus.

Von Donnerstag (16. April, 15.30 Uhr) bis Freitag (17. April,7.30 Uhr) entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in Attendorn „Am Wassertor“ sowie aus einem Gartenhaus in Attendorn „Am Mooskamp“ Werkzeugteile. „Am Wassertor“ schoben sie nach dem derzeitigen Ermittlungsstand die Rollos eines Baucontainers hoch. Dann schlugen sie vermutlich mit einer auf der Baustelle befindlichen Eisenstange die Scheibe ein und drangen in den Container ein. Sie nahmen einen Kabelsucher, einen Sender und zwei Ladegeräte für einen Kanalbaulaser sowie eine Akkuflex mit. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Eurobereich. Es entstand zudem Sachschaden.

Bei einem weiteren Diebstahl hebelten Unbekannte „Am Mooskamp“ ein Gartenhaus auf und durchwühlten die Räume. Sie entwendeten einen Hammer, einen Schraubendreher und eine Aluminiumleiter. Der Wert der Beute liegt im dreistelligen Bereich. Auch hier entstand ein Sachschaden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.