Attendorn. Ein 35-Jähriger soll in einer Flüchtlingsunterkunft in Attendorn einen Mitbewohner (31) erstochen haben. Er wird wegen Totschlags angeklagt.

Attendorn: Anklage wegen Totschlags nach Messerstich

Seit fast vier Monaten sitzt ein Syrer in der JVA Attendorn in Untersuchungshaft. Wegen vollendeten Totschlags wird Rainer Hoppmann jetzt Anklage gegen den 35-Jährigen erheben. Das bestätigte der Staatsanwalt auf Anfrage unserer Zeitung. Bis Ende dieser Woche soll die Anklageschrift fertig sein, so Hoppmann. Der 35-Jährige soll einen Landsmann (31) in der Flüchtlingsunterkunft in der Donnerwenge in Attendorn getötet haben.

Bei Polizei gemeldet

Am 9. September vergangenen Jahres um 6.35 Uhr hatte sich der schwer verletzte 31-Jährige selber per Notruf bei der Leitstelle der Polizei in Olpe gemeldet und über starke Bauchschmerzen geklagt. Rettungskräfte fanden den Mann in seinem Zimmer in der Unterkunft mit einer stark blutenden Stichverletzung im Bauchbereich. Er gab an, dass ihm diese von einem Mitbewohner zugefügt worden sei. Die Ärzte konnten den 31-Jährigen nicht mehr retten. Er verstarb drei Stunden später.

Kreis Olpe Mindeststrafe fünf Jahre Das Delikt des Totschlags wird im Paragrafen 212 des Strafgesetzbuches geregelt. Danach wird derjenige, der einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, mit einer Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. In besonders schweren Fällen ist nach dem Gesetz auf eine lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen.

Die Hagener Mordkommission ermittelte mit Unterstützung der Kripo Olpe. Ins Visier geriet der 35-jährige Mitbewohner, der sich inzwischen nach Cochem (Rheinland Pfalz) abgesetzt hatte. Spezialkräfte nahmen ihn dort fest.

Noch keine Einlassung

Bislang hat der Beschuldigte zu den Vorwürfen geschwiegen, so Staatsanwalt Hoppmann: „Es gibt keine Einlassung. Er hat keinerlei Angaben gemacht. Es liegt jetzt ein großes Gewicht auf der Hauptverhandlung, ob er sich dann einlässt.“ Damit ist das Motiv für die Bluttat bislang ungeklärt. Verteidiger Stefan Rückle aus Olpe habe zwar eine Einlassung des Beschuldigten angekündigt, doch sei diese bislang noch nicht erfolgt. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Rückle: „Von Seiten der Verteidigung ist derzeit keine Stellungnahme beabsichtigt.“

Die beiden Männer kannten sich und hatten seit etwa drei Jahren gemeinsam in dem Flüchtlingscontainer im Attendorner Industriegebiet Ennest, in dem ausschließlich Männer untergebracht sind, gelebt. Die Unterkunft mit einer Kapazität für 50 Bewohner wurde von der Stadt Attendorn im Jahr 2015, während des Höhepunktes der Flüchtlingswelle, errichtet. Zur Tatzeit lebten dort 15 Menschen.

Psychiatrische Begutachtung

Die Staatsanwaltschaft hat eine psychiatrische Begutachtung des 35-Jährigen angeordnet. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Aufgrund der Stichverletzung gehen die Ermittler von einem Messer aus. „Die Tatwaffe haben wir noch nicht. Der Beschuldigte hatte angegeben, er hätte das Messer an einem bestimmten Ort in Attendorn abgelegt. Wir haben dort nachgeschaut, es aber nicht gefunden.“ Der Staatsanwalt geht von einem Messerstich aus, der tödlich geendet ist. Dies ergab die Obduktion. Wie Hoppmann auf Nachfrage mitteilte, können nach derzeitigem Stand keine Mordmerkmale festgestellt werden.

„Wir haben einen Toten, einen Messerstich und voraussichtlich den, der den Messerstich getätigt hat“, so Staatsanwalt Rainer Hoppmann. Er rechnet damit, dass die Hauptverhandlung gegen den 35-Jährigen „in den nächsten Monaten“ vor der 1. Großen Strafkammer des Siegener Landgerichtes (Schwurgericht) beginnt.