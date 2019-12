Attendorn. Angebranntes Essen im Ofen war Ursache für einen Feuerwehr-Einsatz in Attendorn. Dabei fand die Polizei Diebesgut und Drogen.

Attendorn: Angebranntes Essen führt zu Diebesgut und Drogen

Nach einem Brandmeldealarm rückte die Feuerwehr am Sonntag gegen 11.35 Uhr zu einer Wohnung am „Am Hettmecker Teich“ aus. Sie stellten dort Rauch aus der Wohnung eines 33-Jährigen fest. Nach mehrmaligem Klopfen und Klingeln öffneten die Feuerwehrkräfte die Eingangstür gewaltsam.

Mieter schlägt Feuerwehrmann

Bei dem Versuch, die Quelle des Rauches zu lokalisieren, wurde ein Feuerwehrmann von dem in der Wohnung befindlichen Mieter, ohne Vorwarnung, geschlagen. Die Polizeibeamten eilten in die Wohnung und führten ihn zunächst nach draußen. Nachdem er andeutete, weiter auf die Feuerwehkräfte einwirken zu wollen, legten die Beamten ihm Handfesseln an und nahmen ihn vor Ort in Gewahrsam.

Mehrere Anzeigen

Bei einem Drogenvortest erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In der Wohnung fanden die Beamten diverse Betäubungsmittel sowie vermutliches Diebesgut, das noch zugeordnet werden muss.

Der 33-Jährige zeigte sich schließlich kooperativ, so dass er wieder entlassen werden konnte. Weder Feuerwehr- noch Polizeikräfte verletzten sich bei dem Einsatz. Trotzdem fertigten die Beamten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, an. Das Essen im Ofen war ursächlich für den Einsatz.