Altenhof älter als vermutet: Ursprünge womöglich um 1000

Altenhof. Heimatforscher Walter Wolf ist bei seinen Recherchen für eine Veranstaltung des Heimatvereins Drolshagen fündig geworden.

Heimatgeschichte dreht sich häufig um „das ganz Große“, um die Geschichte von Städten, Klöstern, Burgen, Adelsgeschlechtern und berühmten Bürgern, seltener aber um Dörfer, um das Leben der so genannten einfachen Menschen. So erging es auch Altenhof, bevor der Verein für Dorfgemeinschaftsaufgaben einen Geschichtsweg mit bislang zwei Stationen entwickelte, der 1948 aufgegebenen „Grube Schildergasse“ und der ehedem auch als Treffpunkt dienenden Milchbank in der Ortsmitte.

Damit ist aber die Bedeutung als geschichtsträchtiger Ort keineswegs erschöpft. Lange galt, auch in der einschlägigen Literatur, dass Altenhof erstmals 1536 erwähnt worden sei. Der Name weise darauf hin, dass sich die Siedlung aus einem Einzelhof entwickelt habe. Allerdings ist die Besiedlung der Fluren des heutigen Altenhof gesichert um mindestens 120 Jahre älter. In der heutigen Kortemicke hat nachweislich bereits 1416 ein Hof gestanden, der den Namen „Kortenbecke“ trug und der zum „olden Have in dem Kerspel to Wenden“ gehörte. Dieser Hof ist „wüstgefallen“, also verlassen und verfallen.

Höwwingen oder Höbbingen

Sowohl im Ort selbst als auch in Nachbarorten wird Altenhof heute noch „Höwwingen“ oder „Höbbingen“ genannt. Auch dazu gibt es historische Hinweise. In einem Dokument von 1740 zu einer Grenzbeschreibung zwischen Hünsborn und Altenhof wird mehrfach die Ortsbezeichnung „Höfingen“ oder „Hofingen“ erwähnt. Bislang ist noch ungeklärt, ob es sich um eine eigene Siedlung auf dem Altenhofer Territorium, die wüst gefallen ist, handelt oder ob es ein alter, spätestens seit Anfang des 15. Jahrhunderts nicht mehr gebrauchter Name der Siedlung ist, die später Altenhof heißen sollte. Offensichtlich aber verweist der Name auf eine noch frühere Besiedlung, wie aus anderen Namensgebungen um das Jahr 1000 im Kreis Olpe zu schließen ist. Eine eindeutige Erklärung ist ohne Hinweise in Urkunden oder Ausgrabungen nicht gesichert.

Grenze zwischen Kurköln und Nassau

Eine weitere Besonderheit ist die Lage von Altenhof an zwei historischen Wegen. Zum einen ist es der Weg am Kölschen Heck entlang, der parallel zur Hecke der Nassauischen Befestigung verlief und in Altenhof immer „der Höhenweg“ genannt wurde. Die im Mittelalter seitens des Siegener Herrscherhauses errichtete Landwehr grenzte das Kurkölnische vom Nassauischen ab. Die Übergänge z.B. an wichtigen Fernwegen wurden gesichert, unter anderem durch Wachposten und Schlagbäume. Auf Altenhofer Gebiet befanden sich insgesamt fünf solcher Übergänge, darunter der wichtige „Schlag am Heerweg“.

Der andere, weniger bekannte Weg ist der mittelalterliche „Heerweg“, ursprünglich eine teils befestigte Fernstraße zur schnellen Verlegung von Truppen. Auf Altenhofer Grund ist die weitgehend gerade verlaufende Trasse heute noch gut zu erkennen. Es ist der Weg, der von Junkernhees kommend – und dort noch heute Heerweg heißt – zum Heck aufsteigt, den Höhenweg kreuzt und an der Dörnschlade entlang weitergeführt wird, bis er auf andere historische Fernwege traf. An der Stelle, wo der Weg von Junkernhees die Grenze nach Altenhof überschreitet, hat auch der „Schlag am Heerweg“ gelegen.

Eisenerz verhüttet

Unweit dieser Kreuzung liegen die so genannten „Bombenlöcher“, zwei mittlerweile zugewachsene Krater, in der im Zweiten Weltkrieg nach Aussage von Zeitzeugen Altenhofer mit Kuhwagen zwei Blindgänger an die Grenze zum Siegerland gebracht und dort zur Explosion gebracht haben.

Bereits im Mittelalter wurde in den Altenhofer Wäldern Eisenerz verhüttet, wie der Fund und archäologische Sicherung eines Rennfeuerofens Ende der 50er Jahre im „Dicken Berg“ beweist. Der Fund war für die Erforschung des Waldschmiedewesens im Kreis Olpe von hoher Bedeutung.

Nicht zuletzt hat auch die Dörnschlade eine lange Geschichte. Bereits 1414 erwähnt ist sie über die Jahrhunderte hin ein beliebter Wallfahrtsort geblieben und wird immer mit Altenhof in Verbindung gebracht. Die Kopie der ursprünglichen spätmittelalterlichen Madonna wurde aufgestellt, nachdem die über lange Zeit dort stehende, grobere Nachschnitzung bei einem Einbruch gestohlen wurde.

Kaum historische Bauten erhalten

Zwar existiert im Ortskern nur noch wenig historische Bausubstanz, aber unter dem Putz vieler Häuser ist noch manche Mauer zu finden, die nach einem großen Brand im 19. Jahrhundert errichtet wurden. Auch die erste Schule des Dorfes existiert noch, allerdings umgebaut als ein Wohnhaus, während die zweite und die dritte Schule abgerissen worden sind. Die vierte, nun „Don Bosco Schule“ genannt, ist heute das Dorfgemeinschaftshaus. In der Erde befindet sich auch noch weitgehend unbeschädigt der Backofen des Dorfbackhauses, „Klurs Backhus“ genannt. Wahrscheinlich kann die Liste der verborgenen oder vergessenen Ereignisse und denkwürdigen Stellen immer wieder erweitert werden.

Dörfer haben selten den Bezug zu dem „ganz Großen“, aber sie haben eine eigene Geschichte, bei der sich hinter Gemarkungsnamen oder überlieferten Zuschreibungen eindruckvolle Geschichten verbergen. Dem gilt es nachzugehen, weil Dörfer immer auch eine Rolle im „großen Ganzen“ spielten. Und letztlich waren alle Städte auch einmal Dörfer. Dass sich die Heimat- und Geschichtsvereine in unserer Region wie der Dorfverschönerungsverein diesem unprätentiös und engagiert widmen, ist ein Gewinn – und Spaß macht es auch.