A 45 bei Olpe: Autofahrer (32) bei Unfall schwer verletzt

Olpe. Zwei Unfälle gab es auf der A 45 bei Olpe. Erst geriet ein Auto ins Schleudern und prallte gegen Leitplanken, dann fuhren Lkws aufeinander auf.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A 45 etwa auf Höhe des Kreuz Olpe-Süd schwer verletzt worden. Der 32-Jährige geriet in Fahrtrichtung Frankfurt aus zunächst ungeklärter Ursache nach links in die Mittelleitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug gedreht und in die rechte Leitplanke geschleudert, bevor es zum Stehen kam.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nur wenige Meter weiter kam es kurz darauf zu einem zweiten Unfall: Ein Lkw-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Lastwagen wegen des Unfalls anhielt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Zur Höhe des Sachschadens gab es in beiden Fällen noch keine Angaben.

Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der Stau reichte bis zur Anschlussstelle Olpe. Auch die Feuerwehr aus Gerlingen war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort.

Erst am Sonntagabend hatte es in der Gegenrichtung ebenfalls einen Unfall gegeben.