A 45: Auto fährt in Leitplanke und verursacht Kollision

Gleich zwei Unfälle auf der A45 kurz hinter dem Autobahnkreuz Olpe-Süd beschäftigen am Mittwochabend die Polizei, den Rettungsdienst sowie Mitarbeiter von Straßen NRW. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Mindestens zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 20.38 Uhr war es zu dem ersten Unfall gekommen. Genaue Informationen konnte die Polizei am Abend noch nicht sagen.

Verkehr fließt über den Standstreifen

Ein Fahrzeug war jedoch in die rechte Leitplanke geprallt und kam zum Stillstand. Ein Fahrzeug musste daraufhin abbremsen. Das wurde zu spät erkannt und ein viertes Fahrzeug fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf. Während die Polizei sich um die Unfallaufnahme kümmerte, wurden die Verletzten durch den Rettungsdienst versorgt.

Mitarbeiter vom Landesbetrieb Straßen NRW streuten die Fahrbahn mit Bindemitteln ab, damit auslaufende Betriebsstoffe nicht in die Kanalisation gelangten konnten. Der fließende Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.