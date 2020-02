500 Aktive trotzen dem Dauerregen beim Zug in Schönau

Einmal musste der Rosenmontagszug in Schönau wegen Sturms abgesagt werden. Es war zum 50. Jubiläum im Jahr 2016, als er später nachgeholt wurde. „Natürlich haben wir das im Auge behalten, aber die Prognose am Sonntag war ja schon so, dass wir das laufen lassen können“, sagte Christian Halbe, Geschäftsführer des Karnevalsverein Schönau/Altenwenden im Gespräch mit unserer Zeitung. Zu dem Zeitpunkt, um 10.45 Uhr, war es noch recht leer im Bereich der St.-Elisabeth-Straße. Doch das sollte sich ändern. Als sich der Zug um 11.30 Uhr bei Dauerregen mit der Lokomotive an der Spitze in Bewegung setzte, standen zahlreiche Jecke, mit Regenschirmen bewaffnet, Spalier.

Kreis Olpe Blaue Funken größte Gruppe Mit 20 Programmpunkten gab es beim Rosenmontagszug in Schönau drei mehr als im Vorjahr. Die größte Gruppe stellten die Blauen Funken. Es waren 90 rot, blaue Footballspieler und Cheerleader. Das Motto: „Egal ob Football, Cheer oder Garde, die Blauen Funken heizen ein, keine Frage!“ Die Blauen Funken waren zum 38. Mal im Rosenmontagszug in Schönau dabei.

„Die erhabenste Kunst ist die, andere Menschen glücklich zu machen und das wollen Sie hier und heute tun“, sagte Vorsitzender Rüdiger Lazar, dessen Stimme bereits arg von den tollen Tagen in Schönau gezeichnet war, vom Sprecherwagen.

Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau 1 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

2 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

3 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

4 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

5 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

6 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

7 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

8 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

9 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

10 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

11 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

12 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

13 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

14 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

15 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

16 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

17 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

18 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

19 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

20 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

21 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

22 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Die Närrinnen und Narren trotzen dem Dauerregen in Schönau. Insgesamt wirkten 500 Aktive am Rosenmontagszug mit. Es gab neun Fußgruppen, neun Wagen und zwei Musikkapellen. Foto: WP

23 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

24 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Vom Regen ließen sich die Narren beim Rosenmontagszug in Schönau die Laune nicht verderben. Viele Fußgruppen und Wagen zogen durch den Ort. Foto: Roland Vossel und Lara Halbe

25 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

26 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

27 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Vom Regen ließen sich die Narren beim Rosenmontagszug in Schönau die Laune nicht verderben. Viele Fußgruppen und Wagen zogen durch den Ort. Foto: Roland Vossel und Lara Halbe

28 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

29 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

30 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

31 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

32 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

33 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

34 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

35 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

36 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

37 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

38 / 38 Rosenmontagszug 2020 zieht durch Schönau Trotz Regen herrschte beste Stimmung beim diesjährigen Rosenmontagszug in Schönau. Foto: Lara Halbe

500 Aktive waren es in neun Fußgruppen und neun Motivwagen sowie zwei Musikkapellen, die die Närrinnen und Narren glücklich machten. Die Jecken ließen sich die Stimmung vom miesen Wetter nicht vermiesen.

Verwandte auf Prinzenwagen

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

So voll wie nie war es diesmal auf dem Narrenschiff mit Sitzungspräsident Michael Koch, Bürgermeister Bernd Clemens, Ortsvorsteher Peter Arenz sowie den beiden Ehrenpräsidenten Seppel Kleine und Peter Schmidt. „Toll. Das ist ein grandioses Sessionsfinale“, schwärmte Michael Koch. Ebenso gut besetzt mit lauter Verwandten war der Prinzenwagen mit dem Prinzenpaar Bernd I. und Iris I. sowie dem Kinderprinzenpaar Bruno I. und Nia I. Mit dem 50-jährigen Jubelprinz Friedhelm Jung fuhr auch der Vater von Prinz Bernd mit. Zudem war das 40-jährige Jubelprinzenpaar Günter und Hilde Schönauer an Bord - die Eltern von Prinzessin Iris.

Es war ein kunterbunter Zug in Schönau. Der Elferrat des Dorfgemeinschaftsvereins Hünsborn fuhr als „Lebende Bierkiste“ mit, der Brexit war Thema des Schützenvereins Schönau-Altwenden und erstmals dabei waren die Wendschen Jungs, die sich mit der Bergbautradition beschäftigten.