19-Jähriger mit gestohlenem Roller und Drogen erwischt

Attendorn. Mit Cannabis am Lenker eines gestohlenen Rollers. Das kann für einen 19-Jährigen in Attendorn ganz schön teuer werden.

Am Ostermontag hielt die Polizei gegen 19 Uhr einen 19-jährigen Rollerfahrer auf der Straße „Zum langen Acker“ in Ennest an, da an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war. Es stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert war und er keinen Führerschein besitzt. Zudem konnte er auf Nachfrage der Beamten keinen Eigentumsnachweis, Fahrzeugpapiere oder einen Originalschlüssel vorlegen.

Moped war gestohlen

Die Polizisten stellten während der Kontrolle fest, dass der Roller als gestohlen galt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige gab an, dass der Roller einem Freund gehöre. Ferner roch der 19-Jährige nach Cannabis und zeigte typische Symptome.

Daraufhin führten die Beamten mit ihm einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf Cannabis ausfiel. Sie nahmen den Tatverdächtigen mit auf die Polizeiwache, um eine Blutprobenentnahme durchführen zu lassen. Der junge Mann muss sich nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl verantworten.