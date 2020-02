180.000-Euro-Traktor: Der neue „Star“ des Bauhofs ist da

Günstig war er nicht gerade, der neue „Star“ im Fuhrpark des städtischen Bauhofs, aber dafür ist der Fendt 514 Vario (Kennzeichen OE L 2520) ein universeller Alleskönner. Gestern wurde der „Neue“ zusammen mit der konzeptionellen Ausrichtung des Bauhofs vorgestellt.

Fahrer Martin Heydorn ist von seinem neuen 150 PS starken Arbeitsgerät begeistert. Per elektronischen Joystick kann er den Boliden steuern und auf simplen Knopfdruck wechselt der rund acht Tonnen schwere Traktor von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt. „Das hat nur Fendt“, sagt Heydorn und besonders im Mähbetrieb, wo es hunderte Mal am Tag vor und zurück geht, sei dies eine echte Erleichterung. „Das Fahrzeug ist optimal ausgestattet, kann für den Winterdienst, zum Mähen oder Freischneiden eingesetzt werden“, so Bauhofleiter Michael Bette.

Traktoren haben sich bewährt

Der neue Traktor ersetzt den ersten Bauhof-Fendt, den die Stadt 2006 anschaffte und der mittlerweile 14.000 Betriebsstunden in den Achsen hat. Auch der Neue wird tagsüber im Dauereinsatz sein. Das war auch die Voraussetzung für die Anschaffung. „Wenn wir teure Fahrzeuge kaufen, dann müssen diese auch sehr gut ausgelastet sein, sonst kaufen wir uns die Leistung von auswärts ein“, so Stadtwerkeleiter Peter Quinke. Das sei günstiger.

Martin Heydorn an seinem neuen Arbeitsplatz. Foto: Volker Eberts / WP

Das ist auch das Grundprinzip des Bauhof-Konzepts. Den Winterdienst zum Beispiel teilt sich der Bauhof 50:50 mit beauftragten Privatunternehmern. Gleiches Prinzip gilt bei der Unterhaltung des Kanalnetzes. Nur so sei es möglich 220 Kilometer städtische Kanäle regelmäßig mit einer Kamera zu durchleuchten, so Quinke.

Teurer und spezieller

Denn die technische Ausstattung für die Fahrzeuge wird immer teurer und spezieller, analog zu den immer spezieller werdenden Aufgaben.

So kümmert sich der Bauhof heute um die Grünflächenpflege, Holzschneidearbeiten, Straßen- , Wege und Radwegunterhaltung, Kanalwartung, Pflege der Spiel und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung etc. Für jedes „Gewerk“ braucht es spezielle Werkzeuge und Fahrzeuge. „Werkzeugkiste drauf und los, so wie früher, das funktioniert heute nicht mehr“, so Michael Bette.

Kreis Olpe Riesiges Unterhaltungsprogramm Der alte Fendt-Traktor soll nach dem Winter über eine Aktion des Hauptzollamts veräußert werden und ca. 20- bis 25.000 Euro Einnahme in die Stadtkasse bringen. Der Bauhof (24 Mitarbeiter) verfügt derzeit über ca. 20 Fahrzeuge (u. a. 4 Kastenwagen, 5 Doppelkabiner mit Pritsche, 2 Lkw, 2 Traktoren, 1 Unimog, 1 Multicar, 1 Radlager, 1 Minibagger sowie diverse Anhänger) Zum Unterhaltungsprogramm gehören u. a. 50 Hektar Grünflächen, 220 km Kanäle, 195 km Wanderwege, 95 Brücken, 200 km Straßen, 300 km Wirtschaftswege. In den nächsten Jahren sollen die Gebäude des Bauhofs in Theten nach und nach erneuert und eine Durchfahrtmöglichkeit mit Ein- und Ausfahrt geschaffen Werden. Investitionsvolumen: rund 2 Mio. Euro.

Bürgermeister Stefan Hundt lobt die konzeptionelle Ausrichtung des 24-köpfigen Bauhofteams als vorbildlich. „Die Anschaffungen, die beantragt werden, sind alle begründet, das weiß auch der Stadtrat“, so Stefan Hundt. Michael Bette ergänzt: „Wir stellen uns ständig die Frage, lohnt sich die Anschaffung überhaupt.“

Der neue Fendt-Traktor ist kompatibel mit den Anbaugeräten des alten Traktors. Foto: Volker Eberts

Wendig und flexibel

Beim neuen Fendt Vario 514 war diese schnell beantwortet. Der Stadtrat gab im letzten Jahr grünes Licht für die 180.000 Euro teure Maschine. Denn schon der erste Traktor aus 2006 hatte sich bewährt, weil er wesentlich wendiger und flexibler einsetzbar ist als zum Beispiel ein Unimog. Der neue Traktor, jetzt nur noch mit sechs statt Vierzylindern bei gleicher PS-Zahl, ist kürzer und hat doppelt so große Glasflächen für eine noch bessere Rundumsicht für den Fahrer. Und nicht zuletzt, so Fahrer Martin Heydorn, sei er 50 Prozent leiser als der alte Traktor. Das schont Gesundheit und Umwelt.