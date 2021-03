Zwei Züge mit 34 Kindern für die Gocher Hauptschule

Hat genug Anmeldungen: die Gustav-Adolf-Hauptschule in Goch.

Goch. Gochs Stadtverwaltung ist mit den Zahlen zufrieden: Für das Schuljahr 2021/2022 haben sich 34 Kinder an der Gustav-Adolf-Hauptschule angemeldet.

Fachbereichsleiter Hermann-Josef Kleinen hat nach dem nun abgeschlossenen Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen in Goch aktuelle Zahlen präsentiert. Demnach haben sich für das Schuljahr 2021/2022 an der Gustav-Adolf-Hauptschule 34 Kinder angemeldet. Für das laufende Schuljahr waren es nur 17. „Damit erreichen wir eine gute Zweizügigkeit“, stellte Kleinen fest.

In die fünfte Klasse der Leni-Valk-Realschule möchten 89 Schülerinnen und Schüler gehen (laufendes Schuljahr: 91), und für das Städtische Gymnasium liegen 93 Anmeldungen (89) vor. 108 Gocher Kinder (81) haben sich zudem für die Gesamtschule Mittelkreis entschieden. Das Collegium Augustinianum Gaesdonck nimmt wie in jedem Jahr 30 Fünftklässler auf.

Für die Gocher Grundschulen liegen folgende Anmeldezahlen vor: Arnold-Janssen-Schule: 44 (25); St.-Georg-Schule: 74 (66); Liebfrauenschule: 89 (90); Freiherr-von-Motzfeld-Schule: 76 (86); Niers-Kendel-Schule: 46 (51).