Zwei Schwerverletzte nach Zusammenprall zweier Autos

Kevelaer/Oberhausen. Bei einem Unfall in Kevelaer sind eine 25 Jahre alte Frau und ein 57-jähriger Mann schwer verletzt worden. Die Autos waren frontal kollidiert.

Beim Zusammenstoß von zwei Autos in Kevelaer sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 25-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann sind am Dienstagabend aus bisher unbekannter Ursache mit ihren Autos kollidiert, teilte die Polizei Kleve mit.

Die 25-Jährige aus Kevelaer war gegen 21 Uhr mit ihrem Seat auf der Xantener Straße in Richtung Winnekendonk unterwegs, als sie mit einem ihr entgegenkommenden Skoda zusammenstieß. Dabei wurden sie und der 57 Jahre alte Fahrer des Skoda aus Oberhausen so schwer verletzt, dass beide zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung blieb die Xantener Straße für den Verkehr gesperrt. Zum genauen Unfallhergang werde nun ermittelt. Die Polizei sucht dafür auch nach Zeugen. (mit dpa)

