Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Weeze

Mit schweren Verletzungen mussten Fahrer und Beifahrerin eines VW-Golf am Samstag in das Krankenhaus gebracht werden.

Das 62 bzw. 61-jährige Ehepaar aus Weeze war gegen 14 Uhr auf der B9 in Richtung Weeze unterwegs, als sie in Höhe der Autobahnabfahrt der A57 aus Fahrtrichtung Niederlande mit dem Ford-Transit eines 18-jährigen Niederländers aus Zeeland kollidierte, der die Autobahn verlassen hatte und auf die B9 in Richtung Goch einbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden