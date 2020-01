Zuzanna Magiera (3280 Gramm, 50 Zentimeter) wurde am Neujahrstag um 18.09 Uhr in Kleve geboren. Ihre Eltern Anna (29) und Marcin (32) Magiera strahlen über die Geburt ihres ersten Kindes.

3280 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß: Zuzanna Magiera erblickte am Neujahrstag um 18.09 Uhr in Kleve das Licht der Welt.

Zuzanna Magiera ist das erste Klever Baby im neuen Jahr

Das neue Jahr begrüßte Zuzanna Magiera (3280 Gramm, 50 Zentimeter), die am Neujahrstag um 18.09 Uhr im Klever St.-Antonius-Hospital geboren wurde. Ihre Eltern Anna (29) und Marcin (32) Magiera aus Kleve strahlen über die Geburt ihres ersten Kindes. „Wir sind sehr glücklich“, sagt Mutter Anna. „Und wir sind hier super aufgehoben. Die Versorgung ist prima. Ein großer Dank an das ganze Team!“

Die Frauenklinik des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums meldet für 2019 insgesamt 1296 Babys (Vorjahr 1305). Geburtenstärkste Monate waren der Juli (128), August (123) und September (119). Die beliebtesten Vornamen im St.-Antonius-Hospital waren 2019 Ben, Jonas, Leon, Maximilian und Alexander bei den Jungen und Mia, Emma, Emilia, Johanna und Maja bei den Mädchen.

Entbindungszimmer, Kreißsaal, OP-Saal und Neugeborenen-Intensivabteilung

Über die positive Entwicklung der Geburtshilfe freuen sich Dr. Lubos Trnka, Chefarzt der Frauenklinik, und Dr. Jochen Rübo, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie Neonatologie am St.-Antonius-Hospital: „Die Mütter und Väter, die Familien fühlen sich bei uns wohl und sicher.“

Das St.-Antonius-Hospital verfügt über mehrere Entbindungszimmer mit räumlich integriertem Kreißsaal, Operationssaal und einer von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie Neonatologie geführten Neugeborenen-Intensivabteilung. Diese liegt in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Kreißsaal, ein erfahrener Kinderarzt ist rund um die Uhr in Minutenschnelle verfügbar. Ein erfahrenes Hebammen-Team steht den Müttern vom ersten CTG bis zur Geburt zur Seite.

Infoabend rund um die Geburt

An jedem zweiten Dienstag im Monat lädt das Team der Frauenklinik zu einem Infoabend rund um die Geburt ein. Der Abend beginnt mit einem Vortrag in der Cafeteria. Im Anschluss haben werdende Mütter und ihre Angehörigen die Möglichkeit zur Besichtigung der Kreißsäle und der geburtshilflichen Abteilung. Hebammen und Ärzte stehen für Fragen zur Verfügung. Der nächste Info-Abend findet statt am 14. Januar 2020. Beginn ist um 19.30 Uhr. Treffpunkt ist der Haupteingang des St.-Antonius-Hospitals.