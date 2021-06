Zollfahnder stellen 73-jährigen Drogenkurier in Kleve

Essen/Kleve. Klever Zollfahnder stellen nach langen Ermittlungen zahlreiche Drogen im Wert von über einer halben Million Euro sicher.

Erhebliche Rauschgiftmengen im Wert von über einer halben Million Euro haben Zollfahnder jetzt sichergestellt – und dabei einen 73-jährigen Drogenkurier festgenommen. Im Gepäck hatte er unter anderem 30 Kilo Amphetamin, 6.000 Stück Ecstasy, 1.100 Gramm Crystal, 330 Gramm Kokain, 80 Gramm Heroin und Nährböden mit Psilozypinsporen. Mehr als 150 Ermittlungsverfahren gegen Empfänger von betäubungsmittelhaltigen Postsendungen im ganzen Bundesgebiet wurden eingeleitet.

In den folgenden Wochen wurden mehr als 150 weitere Postsendungen sichergestellt

Nach einem Hinweis konnten Ermittlungsbeamte des Zollfahndungsamtes Essen, Dienstsitz Kleve, am 10. Mai zunächst fünfzehn Paketsendungen sicherstellen, in denen sich ein ganzes Sortiment unterschiedlicher Rauschgiftsorten befand. In den folgenden Wochen wurden mehr als 150 weitere Postsendungen sichergestellt, die Rauschgift enthielten und für Empfänger in Deutschland bestimmt waren. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, die im Anschluss zu weiteren Wohnungsdurchsuchungen, Sicherstellungen von Drogen und Festnahmen im gesamten Bundesgebiet sowie im europäischen Ausland führten.

Am 8. Juni wurde nach umfangreicher Observierung der mittlerweile als 73-jähriger Niederländer identifizierte Rauschgiftkurier bei der Einlieferung von weiteren Postsendungen durch Zollfahnder in einer Postannahmestation in Kleve verhaftet. Gegen den Senior verhängte das Amtsgericht Kleve Untersuchungshaft. Gegen die Empfänger der Drogensendungen wurden ebenfalls Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen beträgt etwa 532.000 Euro. Die Ermittlungen gegen die Empfänger der Postsendungen und weitere Tatbeteiligte dauern an.

Erhebliche Zunahme beim Versand von Betäubungsmitteln im Postverkehr

„Dass durch die Rauschgiftgruppierungen immer wieder versucht wird, möglichst unauffällige Kuriere anzuwerben, bestätigte sich auch hier“, so Heike Sennewald, Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Essen. Hier stellt der Zoll bereits seit mehreren Jahren eine erhebliche Zunahme beim Versand von Betäubungsmitteln im Postverkehr fest. Die Empfänger bestellen die Rauschgifte im „Darknet“ und gehen vermeintlich davon aus, dass sie weitestgehend anonym bleiben und den Strafverfolgungsbehörden keine Ermittlungsansätze für eine mögliche Strafverfolgung bieten.

Tatsächlich zeigen die beim Zollfahndungsamt Essen geführten Ermittlungen eindrucksvoll, dass diese Einschätzung nicht zutrifft. Im Bereich des Zollfahndungsamts Essen / Kleve wurden allein im letzten Jahr mehrere tausend entsprechende Ermittlungsverfahren geführt, betont Sennewald, die zum Teil zu mehrjährigen Freiheitsstrafen für Empfänger führten.

