Wunderland Kalkar: Wer nicht investiert, der verliert

Dem Wunderland in Kalkar geht es gut. 65.000 zusätzliche Besucher in einem Jahr ist ein enormer Anstieg. Die gute Messe-Planung der Kalkarer hat sicherlich einen wesentlichen Beitrag zu diesem Ergebnis geleistet und auch der tolle Sommer 2019 trieb die Besucher scharenweise in den Freizeitpark. 650.000 Gäste in einem Jahr ist für den gesamten Kreis Kleve eine enorme Erfolgsgeschichte.

Daher ist es jetzt umso wichtiger, dass jetzt ein potenter Investor für das Wunderland gefunden wird. Denn bei aller Euphorie über das Ergebnis, der Freizeitpark benötigt dringend Investitionen und auch in die Hotellerie muss weiter Geld fließen. Dass der jetzige, verkaufswillige Eigentümer sich mit Finanzspritzen zurückhält ist verständlich, aber dennoch schädlich für das Gesamtareal. Wer nicht bei Zeiten investiert, der verliert. Und gerade in der Freizeitbranche ist die Verpackung das A und O.