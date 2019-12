Kleve. Der CDU-Fraktionsvorsitzende will im September 2020 Bürgermeister von Kleve werden. Er bekam 88 Prozent Zustimmung in harmonischer Versammlung.

Wolfgang Gebing kandidiert als Stadtchef in Kleve

„Es ist ein gutes Gefühl, wenn man solchen Rückhalt hat. Das war ja schon mal anders“, ist Wolfgang Gebing humorig gut gelaunt. Der CDU Stadtverband Kleve hat ihn zu seinem Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am Tag der Kommunalwahl, 13. September 2020, aufgestellt. Diesmal kam nicht in letzter Minute ein Gegenkandidat hervor wie im Dezember 2014, als Gebing mit zwei Stimmen weniger dem Überraschungsgegner Udo Janssen unterlag (der dann bei der Bürgermeisterwahl mit 23 Prozent keine Chance gegen Sonja Northings 64 Prozent hatte).

„Seit dem Jahr 2015 ist erstmals nach den Kommunalwahlen 1946 eine Bürgermeisterin im Amt, die nicht unserer Partei angehört – was wir uns selbst zuzuschreiben haben“, sagte Wolfgang Gebing in seiner Bewerbungsrede. Er vereinte diesmal 88 Prozent – 83 Ja-Stimmen der 103 abgegebenen bei 105 Wahlberechtigten.

In Wahlkreisen kandidieren junge Leute um die 30 und pensionsreife Erfahrene

„Überraschend harmonisch“, so sagte ein Versammlungsbesucher, wurde der Abend empfunden. Um „Auswüchse der Vorjahre“ zu vermeiden, wurde das formale Procedere juristisch und demokratisch unanfechtbar gestaltet mit Stimmkarten, auf denen man acht Wahlgänge zur Urne einzeln abzeichnen lassen musste. Die Kandidaten für die 22 Wahlkreise stellten sich einzeln vor und wurden alle mit meist 85 bis 90 Prozent Zustimmung gewählt.

„Es sind viele junge Leute dabei, die alle sehr positiv auf mich gewirkt haben“, zählt Gerd Driever sieben Kandidaten um die 30 Jahre. Auch sechs pensionsreife wurden benannt und in der mittleren Altersgruppe einige, die schon ein bis zwei Legislaturperioden Erfahrung mitbringen, erzählt Driever der NRZ. Wohlwollende Zustimmung erhielten auch die Stellvertreter, die über Liste gewählt wurden.

„Auch wenn ich nicht als ‘Hans Dampf in allen Gassen’ gelte“

Der 55-Jährige Klever Jurist Wolfgang Gebing stellte sich als Vorsitzender des Freundeskreises der Klever Singgemeinde vor und Freund kultureller und historischer Themen. Seit über 30 Jahren ist er CDU-Mitglied, Vorsitzender erst im Ortsverband, dann im Stadtverband Kleve, seit 2014 Vorsitzender der Ratsfraktion. „Auch wenn ich nicht als ‘Hans Dampf in allen Gassen’ gelte und mir mangelnde Popularität vorgeworfen wird, ist mir dies bewusst.“ Er wolle vom Gegenteil überzeugen.

Er lastete es der amtierenden Bürgermeisterin an, dass trotz bereitstehender Geldmittel die Schulbauten nicht voran kämen, was eine erhebliche Kostensteigerung bedeute. Sein Misstrauen an nun genannten Fertigstellungs-Daten sei hoch, sagte er. „Mein politisches Ziel ist es, dass die Zusagen der Verwaltung auch tatsächlich umgesetzt werden“, warb er. „Auch die Umsetzung des Sportentwicklungskonzepts wird mein vordringliches Ziel sein, an dem Sie mich messen können“, versprach Gebing. Denn bisher würde es nur zögerlich umgesetzt. Und dass die Verlagerung des VfL Merkur mit Schaffung eines modernen Leichtathletikkomplexes vertagt wurde, sei „eine Blamage für unsere Kreis- und Hochschulstadt“. Immerhin stünden im Etat aber Mittel, um die Turnhallen in Keeken und Griethausen auf zeitgemäßen Stand zu bringen.

Lokale Dauerthemen schnell voran bringen

Für den Minoritenparkplatz wünscht er eine kleinteiligere Bebauung. Am Bahnhof will er „zeitnah“ das marode Bahnsteig-Dach ersetzen, einen barrierefreien Übergang zur van-den-Bergh-Straße schaffen. Im Klimaschutz will er keine Symbolpolitik „wie die Anlage einer winzigen Fläche in der Wallgrabenzone als vermeintliche Wildblumenwiese, die gar keine ist.“

Von Folgen der Digitalisierung „sind wir alle betroffen“, dies müsse man als Chance für alle Generationen wahrnehmen. Dazu gehöre auch die Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen.