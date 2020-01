Wohnstraße in Kleve: Zu wenig Platz für Auto und Radfahrer?

NRZ-Leser Klaus Schemetat hält die Situation für Rad- und Autofahrer auf der Gabriele-Münter-Straße in Kleve für unhaltbar. Seit Mitte letzten Jahres dürfen Radfahrer auch in die entgegengesetzte Fahrtrichtung auf dieser Anliegerstraße fahren. „Doch dafür reicht meines Erachtens der Platz überhaupt nicht“, sagt Anwohner Schemetat. Immer wieder beobachtet er, dass ein Begegnungsverkehr in der 30er-Zone nicht möglich ist, wenn an den Seitenrändern noch Autos parken: „Und hier stehen immer Autos“, sagt er.

Keine Antwort aus dem Rathaus

Erschwerend käme hinzu, dass man beim Rechtsabbiegen aus Fahrtrichtung Weyerstege nur sehr schlecht in die Gabriele-Münter-Straße einsehen könne. Man wisse nicht, ob einem ein Auto entgegenkommt. Vor drei Monaten habe er der Stadt diesbezüglich einen Brief geschrieben, aber bis heute keine Antwort erhalten. Vor wenigen Tagen reichte er erneut ein Einschreiben an die Bürgermeisterin. „Auch darauf habe ich keine Antwort erhalten. Aber hier erschienen einige Straßenarbeiter und haben eine Fahrbahnmarkierung entfernt.“

Die NRZ hakte im Rathaus nach und erfuhr, dass sich die Verwaltung sehr wohl mit dem Einwand beschäftigt habe. Eine schriftliche Antwort werde der Bürger (in der Antwort „Beschwerdeführer“ genannt“) erhalten.

„Die Gefahrensituation konnte nicht erkannt werden“

Die Stadt weist in der Antwort darauf hin, dass die Maßnahme eng mit der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Kleve abgestimmt und einvernehmlich angeordnet worden war. „Im Rahmen der Beschwerde eines Bürgers hat eine erneute Ortsbesichtigung mit der Kreispolizeibehörde stattgefunden. Die geschilderte Gefahrensituation konnte nicht erkannt werden. Daher bleibt die Öffnung der Einbahnstraße für Radfahrer bestehen“, schreibt die Stadt.

Lediglich die Markierung am Einmündungsbereich zur Öffnung der Einbahnstraße für Radfahrer war zu groß dimensioniert. „Diese wurde daher zunächst von den USK entfernt und wird, sofern es die Wetterlage zulässt, umgehend in kleinerem Maßstab erneuert“, so Stadtsprecher Jörg Boltersdorf.