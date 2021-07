Coronakrise Wohlfahrtsverbände warnen vor neuer Not am Arbeitsmarkt

Kreis Kleve. Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve sehen Langzeitarbeitslose als große Verlierer der Coronakrise. Für sie ist es schwer, wieder Arbeit zu finden.

Sie sind eine oft übersehene Gruppe am Arbeitsmarkt und gehören in der Pandemie zu den großen Verlierern: die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist nach 14 Monaten Corona-Krise sprunghaft angestiegen. „Wir dürfen diese Menschen nicht im Stich lassen, wenn die Konjunktur bald wieder anzieht“, mahnt Andreas Fateh, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (AGW) im Kreis Kleve. Sonst drohe ein neuer Sockeleffekt einer sich verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit.

„Aus der Langzeitarbeitslosigkeit in die Erwerbsarbeit einzusteigen, ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie noch schwieriger geworden“

Im Vergleich zum Mai 2020 ist in der NRW die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 28 Prozent auf über 335.000 Personen gestiegen. Das zeigt der aktuelle Arbeitslosenreport der Freien Wohlfahrtspflege NRW. Als langzeitarbeitslos gelten nach der Statistik Personen, die länger als zwölf Monate arbeitslos gemeldet sind. „Aus der Langzeitarbeitslosigkeit in die Erwerbsarbeit einzusteigen, ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie noch schwieriger geworden“, sagt der der Vorsitzende der AGW im Kreis Kleve.

Selbst Unternehmen, die nicht direkt vom Lockdown betroffen seien, hätten in wirtschaftlich unsicheren Zeiten kaum Spielraum für Neueinstellungen gehabt. „Wer arbeitslos wurde, fand wegen Corona nicht so schnell einen neuen Job und deswegen sind mehr Arbeitslose als früher nun in die Langzeitarbeitslosigkeit abgeglitten.“

Schnelle und gezielte Unterstützung Langzeitarbeitsloser

Fateh fordert die schnelle und gezielte Unterstützung Langzeitarbeitsloser mit Angeboten der Beratung, Qualifizierung und öffentlich geförderter Beschäftigung. „Wir müssen alles tun, um jetzt den drohenden Sockeleffekt zu verhindern, der eintritt, wenn bestimmte Personengruppen am Ende nicht mehr aus der Arbeitslosigkeit herauskommen, weil der konventionelle Arbeitsmarkt mit jedem weiteren Jahr ihrer Langzeitarbeitslosigkeit immer weniger bereit ist, sie zu integrieren.“

Neu und die Situation verschärfend wirkt aktuell, dass mehr und mehr Menschen als langzeitarbeitslos in der Statistik auftauchen, die aufgrund der Krise ihre Arbeit verloren oder den Einstieg in Arbeit nicht geschafft haben. Im März 2020, zu Beginn der Corona-Krise, waren im Kreis Kleve 1194 Personen zwischen 12-24 Monaten arbeitslos. Heute, nach über einem Jahr Pandemie, sind es 1778 Personen. Das entspricht einer Steigerung von 48,9 Prozent. „Es wäre fahrlässig und naiv, allein darauf zu vertrauen, dass demnächst die Konjunktur wieder anspringt und die neuen Langzeitarbeitslosen schon irgendwie wieder in Arbeit kommen. Das Gegenteil ist der Fall: Langzeitarbeitslose werden dann am Markt in ungewollter Konkurrenz zu zahlreichen anderen Personen stehen, die aus Schule, Ausbildung, Studium oder aus der Kurzzeitarbeitslosigkeit in eine Arbeitsstelle wollen – und haben das Nachsehen“, so Fateh.

Die Freie Wohlfahrtspflege fordert verstärkt Coaching und psycho-soziale Beratung

Die Freie Wohlfahrtspflege fordert neben beruflicher Weiterqualifizierung verstärkt Coaching und psycho-soziale Beratung sowie niedrigschwellige offene Beratungs- und Begegnungsangebote im Sozialraum. „Die Beratungsstellen Arbeit in NRW sind beispielsweise gerade jetzt enorm wichtig, damit Langzeitarbeitslose in ihrer schwierigen Situation den solidarischen Rückhalt der Gesamtgesellschaft erfahren können“, so Fateh. Der Arbeitslosenreport der Wohlfahrtsverbände belegt, dass im Mai 2021 in NRW vor allem Personen ohne Schulabschluss (im Kreis Kleve 38,1 Prozent) oder mit Hauptschulabschluss (im Kreis Kleve 39,2 Prozent) am stärksten betroffen sind.

Warnung vor einer „Generation Corona“

Schaut man auf das Alter der Langzeitarbeitslosen, fällt auf, dass der stärkste Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit bei jüngeren und jüngsten Altersgruppen zu verzeichnen ist. Im Mai 2021 waren im Kreis Kleve 148 Personen im Alter zwischen 15 und unter 25 Jahren und 857Personen zwischen 25 und unter 35 Jahren bereits ein Jahr oder länger arbeitslos. Andreas Fateh warnt vor einer „Generation Corona“. Gerade in diesen Altersgruppen könne man viel erreichen mit Bildungsberatung und Bildungsbegleitung.

