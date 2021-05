Wohlfahrtspflege: Fateh neuer Vorsitzender im Kreis Kleve

Kreis Kleve. In der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Kleve hat Andreas Fateh (Paritätischer Verband) den Vorsitz übernommen.

In der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Kleve hat turnusgemäß Andreas Fateh (Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Kreis Kleve) für zwei Jahre den geschäftsführenden Vorsitz von Karl Döring (Vorstand des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer) übernommen. Der Arbeitsgemeinschaft gehören neben dem Paritätische Wohlfahrtsverband und den beiden Caritasverbänden in Kleve und Geldern die Arbeiterwohlfahrt, die Diakonie, der und das Deutsche Rote Kreuz an.

Über 6600 Mitarbeitenden und rund 270 Einrichtungen

Mit insgesamt über 6600 Mitarbeitenden und rund 270 Einrichtungen gehört die Freie Wohlfahrtspflege nicht nur zu den wichtigsten Arbeitgebern im Kreis Kleve, sondern trägt mit ihren Diensten auch erheblich dazu bei, dass das Leben im Kreis Kleve für Jung und Alt lebenswert ist. „Wir bringen uns in die politische Diskussion ein. Denn als Wohlfahrtsverbände verstehen wir uns als sozialpolitisches Sprachrohr der Bürgerinnnen und Bürger im Kreis“, sagt Fateh.

Wichtige Themenstellungen auf die politische Agenda

Die Freie Wohlfahrtspflege brachte in den vergangenen Jahren wichtige Themenstellungen auf die politische Agenda. So zum Beispiel die Punkte Integration oder bezahlbarer Wohnraum. In der aktuellen Corona-Pandemie hat die Freie Wohlfahrtspflege im Kreis Kleve einmal mehr einen erheblichen Beitrag geleistet, die Folgen der Krise zu mildern, zusätzliches Engagement für das Gemeinwesen zu mobilisieren, soziale Infrastruktur für die Bevölkerung im Kreis Kleve aufrechtzuerhalten und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.

Gesellschaft befindet sich derzeit in einer dynamischen Ausnahmesituation

„Die Gesellschaft befindet sich derzeit in einer dynamischen Ausnahmesituation, deren Ausgang wir noch nicht absehen können. Die sozialen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie sind die Herausforderungen, die unser Handeln als Freie Wohlfahrtspflege im Kreis Kleve auf lange Zeit bestimmen werden. Die Pandemie hat es klar und deutlich gezeigt: Um die sozialen Verwerfungen zu begrenzen, müssen prekäre Lebenslagen deutlich verbessert, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten vermindert werden“, gibt Fateh einen Ausblick.

Gleichzeitig spricht er seinen Dank an den bisherigen Vorsitzende Karl Döring aus, der während seiner Amtszeit wichtige Themen platzieren und vorantreiben konnte. Die Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve sind bereit die zuständigen Kommunen und den Kreis Kleve bei der Bewältigung der sozialen Aufgaben partnerschaftlich zu unterstützen damit ein Zusammenleben aller Menschen im Kreis Kleve gelingen und eine gute soziale Arbeit vor Ort für die Gesellschaft geleistet werden kann.

