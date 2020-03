Kleve und Umland 104 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve

Am Donnerstag, 19. März, 15.30 Uhr, lagen dem Kreisgesundheitsamt 104 bestätigte Corona-Infektionen vor.

Davon sind zehn in Kalkar, fünf in Kleve, vier in Bedburg-Hau, zwei in Goch, zwei in Weeze, drei in Rees, 17 in Geldern, 18 in Issum, 14 in Kerken, neun in Kevelaer, zwei in Rheurdt, zwölf in Straelen und drei in Wachtendonk. Drei Fälle müssen noch zugeordnet werden.

Laut der Stadt Goch befinden sich elf Patienten zur stationären Behandlung im Krankenhaus.