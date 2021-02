Wetter Winter im Kreis Kleve: Hier war es in der Nacht am kältesten

Kreis Kleve. In der Nacht zu Mittwoch wurden im Kreis Kleve Temperaturen von bis zu minus zehn Grad gemessen. Die kommenden Nächte sollen noch kälter werden.

Der Winter hat den Kreis Kleve voll im Griff. waren Goch und Geldern, in der Nacht zum Mittwoch, die Städte mit den niedrigsten Temperaturen, weiß Hubert Reyers, der einen privaten Wetterdienst für den Kreis Kleve betreibt. "Die Wolken sind von Norden gekommen. Emmerich und Kleve haben die kalte Luft also als erstes abbekommen. Hier waren es in der Nacht minus sechs Grad", sagt Reyers.

Im Tagesverlauf sollen die Temperaturen wieder etwas ansteigen. "In der Nacht gehen sie dann aber wieder richtig in den Keller", lautet die Prognose des Hobbymeterologen. Die kommenden Nächten sollen dann noch einmal deutlich kälter werden. Die Temperaturen fallen dann im gesamten Kreis Kleve unter minus zehn Grad, sagt Reyers.

