Weeze: Training Base blickt wieder positiv in die Zukunft

Weeze. Das Trainingszentrum der Firma Base für Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Militär und Katastrophenschutz hat die Coronakrise gut überstanden.

Auch an Europas größtem Trainingszentrum für Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Militär und Katastrophenschutz ging die Coronakrise nicht spurlos vorbei. „Der Lockdown hat auch bei uns erstmal den sprichwörtlichen Stecker gezogen. Plötzlich standen bei uns die Räder still“, so Thomas Mock, Leiter der Training Base Weeze. Doch Thomas Mock und sein Team gaben nicht auf, sondern suchten nach Lösungen.

Über 60 Hektar und rund 130 unterschiedlichen Trainingsszenarien

Mit über 60 Hektar und rund 130 unterschiedlichen Trainingsszenarien ist die Training Base Weeze das größte Aus- und Fortbildungszentrum seiner Art in Europa. Jedes Jahr trainieren am Niederrhein über 21.000 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Militär und Katastrophenschutz. Die Infrastruktur des ehemaligen Stützpunktes der Royal Air Force, direkt an der deutsch-niederländischen Grenze, bietet hierfür die besten Voraussetzungen. Vom Einfamilienhaus bis zu einem Kraftwerk finden sich auf dem riesigen Gelände unzählige Möglichkeiten zur Darstellung von Einsatzszenarien.„Bei uns führte Corona zu einem zeitweisen Stopp aller Trainingsaktivitäten. An manchen Tagen glich die Training Base tatsächlich einer Geisterstadt.“, erinnert sich Thomas Mock. „Einen Teil unserer Mitarbeitenden in der Verwaltung und Organisation musste ich in Kurzarbeit schicken. Das war kein schönes Gefühl.“

Corona überstanden: Thomas Mock, Prokurist von Base in Weeze vor einem zu Übungszwecken in Brand gesteckten Flugzeugmodell. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Thomas Mock leitet die Training Base seit vier Jahren. „Unsere technischen Mitarbeiter konnte ich zum Teil mit der Überarbeitung der Trainingsszenarien und einigen notwendigen Reparaturen auf dem Gelände beschäftigen. Ein paar Mitarbeitende konnten für die Zeit bei einem Partnerunternehmen helfen. Wir mussten schnell praktische Lösungen finden, denn unser Ziel war es niemanden entlassen zu müssen.“ Und dieses Ziel erreichten Thomas Mock und sein Team.

Mehr noch, das Team wuchs zum Ende der Coronazeit sogar noch. Inzwischen läuft der Trainingsbetrieb nahezu normal. Durch ein ausgefeiltes Hygienekonzept erfüllt die Training Base Weeze alle aktuellen Anforderungen. „Wir haben die Zeit konstruktiv genutzt und ein paar Probleme beseitigt.“, freut sich Thomas Mock über die steigenden Anfragen nach Trainings. Mit ihrem neuen Konzept erfüllt die Training Base Weeze alle Anforderungen einer modernen Einsatzhygiene für Feuerwehren.

Modernisierung der Atemschutzwerkstatt

Ein weiteres Projekt der Training Base Weeze geht ebenfalls in die finale Phase, die Modernisierung der Atemschutzwerkstatt. Im Durchschnitt werden in der Atemschutzwerkstatt der Training Base etwa 10.000 Pressluft-Atemschutzgeräte pro Jahr gewartet. „Eine Anpassung unserer Atemschutzwerkstatt an die aktuellen Anforderungen war dringend geboten. Das Arbeitsaufkommen war so kaum noch zu bewältigen.“, erläutert Mock. Auch in 2022 stehen mehrere größere und kleine Projekte an. So schaffte die Training Base 2021 bereits fünf neue Vollzeitarbeitsplätze.

