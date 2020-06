Weeze startet zum ersten Mal beim Stadtradeln

Möglichst viele Weezer sollen sich am Stadtradeln beteiligen.

Weeze. Weeze beteiligt sich zum ersten Mal am Stadtradeln im Kreis Kleve. Die Teilnehmer sollen sich aufs Rad schwingen und Kilometer zählen.

Einatmen, aufsteigen, Freiheit genießen! Trotz der aktuellen Pandemie findet auch in diesem Jahr die Aktion Stadtradeln kreisweit statt. Vom 15. Juni bis zum 5. Juli sind alle radfahrwütigen Bürgerinnen und Bürger eingeladen an der Aktion teilzunehmen und fleißig Kilometer zu sammeln. Erstmalig beteiligt sich auch die Gemeinde Weeze gemeinsam mit allen 16 Kreis Klever Kommunen an dieser Aktion, die unter dem Motto „Klimaschutz und Gesundheit“ steht.

Das Ziel dieses Wettbewerbes ist es möglichst viele Menschen auf das Fahrrad zu bringen. Beim Stadtradeln geht es um den Spaß am Fahrradfahren und vor allem darum, die Menschen zum klimafreundlichen Denken und Handeln anzuregen sowie Bewegung in den Alltag zu integrieren und damit die eigene Gesundheit zu fördern. Besonderes Alltagsfahrten zum Einkaufen oder zur Arbeit schonen langfristig das Klima und fördern die Gesundheit.

Der Fahrrad-Wettbewerb läuft 21 Tage lang

Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurück zugelegt werden. Ob zu Hause oder im Urlaub – jeder Kilometer zählt. Berufspendler könnten diese Gelegenheit nutzen, Wege mit dem Auto zu ersetzen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage gibt es angepasste Regeln: Als Team können Sie sich online registrieren und gemeinsam Kilometer erradeln. Wer kein eigenes Team anmelden möchte, kann sich dem offenen Team seiner Kommune anschließen. Ab sofort können sich alle Radlerinnen und Radler unter www.stadtradeln.de im Bereich ihrer Kommunen registrieren. Die gefahrenen Kilometer kann man im Internet unter www.stadtradeln.de eintragen.

Besonders einfach klappt es auch über die Stadtradeln-App. Über GPS-Tracking kann eine automatisierte Eintragung erfolgen (www.stadtradeln.de/app). Jeder Teilnehmer kann sich auch an das Büro für Kultur und Tourismus der Gemeinde Weeze unter 02837-910116/-118 wenden oder per Mail unter tourinfo@weeze.de kontaktieren. Aufgrund der aktuellen Lage kann es jederzeit zu Einschränkungen und Änderungen kommen. Teilnehmer sollten sich immer an die aktuelle Einschätzung der Risikolage halten und sich nach den Empfehlungen und Vorgaben der offiziellen Stellen richten.