Weeze. Seit Ende 2019 gibt’s in der auf dem Gelände des Weezer Schloss Wissen liegenden Historischen Wassermühle das Restaurant „Vis-à-Vis“.

Weeze: Restaurant „Vis-à-Vis“ auf Schloss Wissen begeistert

Auf dem großzügigen Gelände von Schloss Wissen, dem Stammsitz der Familie von Loë, fühlen sich viele Gäste wohl. Der Adelssitz in Weeze mit seiner Jahrhunderte alten Historie am urigen Ufer der Niers ist für viele Geschäfts- und Privatleute zur idealen Location für Meetings, Seminare, Familienfeiern und Hochzeiten geworden. Sehr zur Freude des Hausherrn Raphaël Freiherr von Loë und dem Resident Manager Marcus Höchsmann. Gleichwohl: Bislang konnte man hier nicht speisen. Doch das hat sich jetzt geändert.

Neues Angebot für Hotelgäste

Der Freiherr war mit seinem bisherigen Angebot sehr zufrieden. „Aber es gab einen deutlichen Schwachpunkt“, gibt der Freiherr zu bedenken. „Während Tagungsgäste von auswärts per Cateringunternehmen bewirtet wurden, gab es für die Privatleute, die beispielsweise hier am Schloss Wissen am Wochenende ‘Zeit zu zweit’ verbringen wollten, keine Möglichkeit hier zu speisen“, gibt von Loë zu. Zwar stand den Gästen immer die Weinauswahl oder die Wissener Craft-Biere zur Verfügung, aber zum Essen ging’s stets irgendwo auswärts hin.

Die Rückseite der historischen Wassermühle mit dem neuen Restaurant Vis-à-Vis. Foto: Gellert-Helpenstein / NRZ

Eine unbefriedigende Situation. Bis Ende 2019. Denn den Wunsch im Schatten des Schlosses auch essen zu können, hat das Wissener Team ernst genommen und dem nun entsprochen. „Seit Ende 2019 gibt’s nun in der vor den Toren des Schlosses liegenden Historischen Wassermühle unser neues Restaurant ‘Vis-à-Vis’“, stellten Raphaël von Loë und Marcus Höchsmann das kleine aber feine Restaurant der NRZ vor.

Das Echo der Gäste ist groß

Hier gilt nomen est omen: Denn das Restaurant „Vis-à-Vis“ lässt nicht nur die Gäste in überschaubar privater Atmosphäre von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen – auch die exponierte Lage in der alten Mühle selbst ist „Vis-à-Vis“ der Vorburg von Schloss Wissen. Das Echo der Gäste ist groß, das Restaurant eher klein und nicht zuletzt auch deshalb bereits jetzt stets ausgebucht. „Eine telefonische Voranmeldung ist dringend ratsam“, so Höchsmann. „Wir haben hier nur sieben Tische mit zwei bis vier Plätzen.“

Mit dem Blick auf das Schloss, abends prächtig illuminiert, oder zur anderen Seite auf die Niers und die Weiden, versprüht das ‘Vis-à-Vis“ deutlich seinen besonderen Charme mit einer großen Portion Romantik. „Es ist fast, als würde man eine Schiffstour unternehmen“, schildert der Resident Manager Höchsmann sein Gefühl, wenn er in der Mühle sitzt und auf die Niers blickt.

Ein Berliner Koch zaubert kulinarische Genüsse

Für das „Vis-à-Vis“ konnte Schloss Wissen übrigens einen ganz besonders Koch gewinnen: der Berliner Christoph Jasper ist in der Szene schon bekannt für seine kreativen kulinarischen Ideen. Seine kunstvollen Speisen schmecken Gaumen und Augen. Angestellt ist er bei einem Catering-Unternehmen, das wiederum vom Wissener Team für die neu eingerichtete Küche in der Mühle zuständig ist.

Wer sich von der „Vis-à-Vis“-Atmosphäre und den kulinarischen Highlights – übrigens wird hier auf Frische, Nachhaltigkeit und Regionalität sorgsam geachtet – überzeugen möchte, der ist Freitag- und Samstagabends von 17.30 bis 21 Uhr in der historischen Wassermühle willkommen. Vorbestellungen sind allerdings ratsam. Infos gibt’s auch im Netz unter schloss-wissen.de/feiern/restaurant-vis-a-vis/