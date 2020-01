Einbrecher versuchten in eine Holzhandlung einzusteigen.

Polizei Weeze: Einbruch in Holzhandlung

Weeze. Unbekannte Täter brachen in Holzhandlung an der Industriestraße in Weeze ein. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (28. Januar 2020) versuchten unbekannte Täter, zunächst zwei Türen zur Lagerhalle einer Holzhandlung an der Industriestraße aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Bei einem massiven Stahltor auf dem Gelände waren sie dann erfolgreicher, verursachten jedoch einen erheblichen Sachschaden. Beute machten die Täter nicht.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter 02823/1080.