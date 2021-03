Weeze: Dr. Jan Kader ist der neue Hausarzt in der Gemeinde

Weezes Bürgermeister Georg Koenen (links) gratulierte Dr. Jan Kader mit einem Blumenstrauß zu seinem Einstieg in die Praxisräume am Kirchweg.

Weeze. Dr. Jan Kader übernimmt in Weeze eine Praxis. Damit verfügt die Gemeinde nun über vier Hausärzte. Kader gilt als erfahrender Mediziner.

Ein neuer Hausarzt nimmt zum 1. April in Weeze seine Tätigkeit in den Praxisräumen des im letzten Jahr plötzlich verstorbenen Dr. Martin Steiger auf. Weezes Bürgermeister Georg Koenen hat es sich nicht nehmen lassen, Dr. Jan Kader mit einem Blumenstrauß zu seinem Einstieg in die Praxisräume, am Kirchweg, zu gratulieren.

Sein Medizinstudium absolvierte der 45- Jährige am Universitätsklinikum in Danzig

Der promovierte Arzt Dr. Jan Kader trägt den Facharzttitel für Innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung Geriatrie (Altersmedizin) und Hypertensiologie DHL (Bluthochdruck-Erkrankung). Sein Medizinstudium absolvierte der 45- Jährige im Jahr 2001, am Universitätsklinikum in Danzig. 2010 hat er sowohl die Facharztweiterbildung für Innere Medizin, als auch die Promotion mit dem Thema: „Rolle des langanhaltenden Stresses bei der Entstehung des Bluthochdruckes bei ambulant behandelten Patienten“ abgeschlossen.

In den folgenden Jahren konnte Dr. Kader eine vielfältige und umfassende Berufserfahrung im Bereich der Inneren Medizin, Gastroenterologie, Kardiologie, Pulmonologie, Geriatrie und Hypertensiologie sammeln. Die Weiterbildung für Geriatrie hat er im evangelischen Krankenhaus in Witten im Jahr 2015 abgeschlossen und 2018 erhielt er die Bezeichnung: Hypertensiologie der deutschen Hypertensiologie Liga. Seit 2016 ist Herr Dr. Jan Kader in der geriatrischen Leitung eingestellt. Nach Weeze kommt er aus der geriatrischen Abteilung, im Helios Klinikum Niederberg. Mit seiner Expertise gewinnt die Gemeinde Weeze in der Hausarztpraxis, am Kirchweg 7, einen erfahrenen Arzt, der eine umfangreiche Behandlung und Diagnostik bietet. Seine Leidenschaft ist außerdem die Ultraschall-Diagnostik, inkl. die Echokadiographie (Herzultraschall) und Duplexsonographie (Ultraschall der Gefäße).