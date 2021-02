Weeze: Das Petrusheim will Obdachlosen helfen

Weeze. Das Petrusheim in Weeze hält Übernachtungsmöglichkeiten für wohnungslose Menschen bereit. In Notfällen sollen Bürger die Einrichtung kontaktieren.

Das Petrusheim in Weeze will obdachlosen Menschen helfen und bietet Übernachtungsmöglichkeiten an. Denn vom Kälteeinbruch ist auch der Kreis Kleve massiv betroffen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe meldet für Deutschland bereits 17 Kältetote in diesem Winter – Kälteeinbruch und Corona bedingte Schließungen drohen, diese Zahl dramatisch zu erhöhen.

Die Geschäftsführerin der BAG Wohnungslosenhilfe Werena Rosenke sagt: „Jeder Toter ist ein Toter zu viel. Es bedarf jetzt in Anbetracht von Pandemie und eiskalten Temperaturen unbedingt einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Politik und Zivilgesellschaft, um wohnungslose Menschen vor einem grausamen Tod in Kälte und Einsamkeit zu bewahren.“

Als Einrichtung der Wohnungslosenhilfe bietet das Petrusheim in Weeze Übernachtungsmöglichkeiten in dieser schwierigen Zeit. „Bitte schauen Sie nicht weg und sprechen Personen in Not an, die sich im Freien aufhalten“, appelliert Martina Maaßen, Geschäftsführerin des Petrusheimes an die Bürgerinnen und Bürger, „und scheuen Sie sich nicht, in dringenden Fällen sofort den Notruf 112 anzurufen oder sich im Petrusheim bei Peter Horzella, 02837/9142-204 zu melden.“