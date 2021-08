Weeze: Auffälliger Mercedes Vito aus Einfahrt gestohlen

Dieser Mercedes Vito mit dem Kennzeichen KLE-AV319 und auffälligen Beklebungen wurde in Weeze gestohlen.

Einen metallic-braunen Mercedes Vito haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 30. Juli, unbekannte Täter auf der Straße Am Heekeren in Weeze entwendet. Der Van war auf der Garageneinfahrt eines Wohnhauses abgestellt. Das etwa vier Jahre alte Fahrzeug trägt das Kennzeichen KLE-AV319. Auf der Motorhaube und der Heckklappe verläuft mittig, vertikal ein champagner-farbener Streifen. Zudem trägt der Vito auf den Seiten auffällige Beklebungen, die das Porsche-Logo im stilisierten Umriss der Nordschleife zeigen.

Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben, oder Angaben zum Diebstahl machen können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823/1080.

