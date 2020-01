Wechsel an der Spitze des Deichverbandes Kleve

Der Deichverband Kleve-Xanten hat einen Wechsel an der Spitze vollzogen. Zum 31. März wird der jetzige Geschäftsführer Bernhard Schlüß nach 16-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand treten. Als Nachfolger wählte der Deichstuhl unter Vorsitz von Deichgräf Hans-Heinrich Beenen Maximilian Pieper, der seit September 2015 für den Deichverband tätig ist und unter anderem die große Deichsanierung zwischen Griethausen und Rheinbrücke leitet.

Deichbau in Wisselward ist bald abgeschlossen

In einem Brief an die Deichverbandsmitglieder teilt der Vorstand den Stand der wichtigsten Sanierungsarbeiten mit. Für den Abschnitt Wisselward - Grieth steht im Sommer die endgültige Fertigstellung an. Erd- und Straßenbauarbeiten seien 2019 größtenteils abgeschlossen worden und auch die Verlängerung der Hochwasserschutzmauer am Schuldamm in Grieth wurde fertiggestellt. Die Straßen auf den Deichkronen sollen im Frühjahr 2020 freigegeben werden, so der Deichverband.

Die Bauarbeiten am Oraniendeich in Kleve schreiten voran. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Baumaßnahme Rheinbrücke - Griethausen laufe nach Plan. Im Erdbau sei der Altdeich bereits auf einer Länge von 1,4 Kilometer saniert. Die Arbeiten zum Aufbau des neuen Deiches (zirka 1100 Meter) haben begonnen und werden auch im Winter fortgeführt, soweit es die Witterung zulässt. Der gesamte Deichbau soll im Mai 2022 abgeschlossen sein.

„Eine Schleuse ist nicht unsere Aufgabe“

Die nächste Großbaustelle steht aber bereits an. Das Planfeststellungsverfahren für den Abschnitt Griethausen - Wardhausen wurde im Juli 2019 eingeleitet. Der Deichverband teilt noch einmal deutlich mit: „Planungen Dritter, zum Beispiel eine von der Stadt Kleve geforderte Sportbootschleuse, wurde bislang nicht konkretisiert. Eine derartige Schleuse ist nicht Aufgabe des Deichverbandes.“ Der Verband geht davon aus, dass noch im Laufe des Jahres ein Planfeststellungsbeschluss vorliegen wird. Dagegen könnte dann geklagt werden.

Ferner arbeitet der Deichverband an der Planung des Deichabschnittes Knollenkamp - Rheinbrücke Emmerich. Die Vorarbeiten für die 6,4 Kilometer lange Strecke seien abgeschlossen. Auch hier wird im Frühjahr 2020 das Planfeststellungsverfahren eröffnet. Die Baumaßnahmen sehen eine Deichrückverlegung auf einer Länge von 700 Meter vor. Daran anschließend soll der vorhandene Deich bis zur Rheinuferstraße vollständig abgetragen und in gleicher Trasse neu aufgebaut werden. Für die Hofstellen und Wohnhäuser werden Sonderlösungen gefunden.

Es wird für die Verbandsmitglieder teurer

In diesem Jahr wird auch der Bau des neuen Schöpfwerkes in Griethausen für den Kellener Altrhein fortgeführt. 2020 erfolge der Massivbau, daran anschließend werde der Einbau der technischen Ausstattung (Pumpen/Elektro- und Steuerungstechnik) vorgenommen. 2021 soll das neue Schöpfwerk in Betrieb gehen.

Die vielen Projekte kosten Geld, die auch die Mitglieder des Deichverbandes bezahlen müssen. Der Hochwasserschutzbeitrag wird von 7,2 Euro je Ar (1 Ar = 100 Quadratmeter) auf 7,35 Euro je Ar steigen. Auch der Gewässerbeitrag für bebaute Flächen steigt von 1,14 Euro je Ar auf 1,16 Euro je Ar.

Am 24. Januar 2020 wählt der Erbentag in seiner konstituierenden Sitzung den Verbandsvorstand (Deichstuhl) und den Verbandsvorsteher (Deichgräf) sowie die Stellvertreter. Die Wahlergebnisse können ab dem 27. Januar im Internet auf der Seite www.dvxk.de/aktuelles eingesehen werden.