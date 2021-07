Wasserschaden: Jugendverwaltung zieht ins Klever Kreishaus

Kreis Kleve. Der Allgemeine Soziale Dienst, der Pflegekinderdienst und der Fachbereich Kindertagespflege des Kreises Kleve in Kalkar ziehen ins Kreishaus um.

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD), der Pflegekinderdienst (PKD) und die Fachberatung Kindertagespflege der Abteilung Jugend und Familie des Kreises Kleve in Kalkar müssen vorübergehend ins Klever Kreishaus ziehen. In den im Mai 2020 bezogenen Büroräumen an der Aktkalkarer Straße 9 hat es einen Wasserschaden gegeben. Aktuell ist es nicht möglich, dort Besucherinnen und Besucher zu empfangen. Wann die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein werden, steht aktuell noch nicht fest.

Bis der Schaden behoben ist, sind die vier Mitarbeiterinnen im Klever Kreishaus untergebracht

Der Kreis Kleve steht im Austausch mit dem Vermieter der Büroräume. Bis der Schaden behoben ist, sind die vier Mitarbeiterinnen im Klever Kreishaus untergebracht. Der ASD ist telefonisch weiterhin unter 02824/977 8577 erreichbar. Eine Terminabsprache erfolgt nach Vereinbarung. Die Mitarbeiterinnen des PKD sind unter 02824/ 977-6111 und -6113 erreichbar. Die Fachberatung Kindertagespflege ist ebenfalls unter dieser Telefonnummer erreichbar.

Der Pflegekinderdienst kümmert sich in Kalkar, Uedem und Rees um Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht in ihrer eigenen Familie leben können und vermittelt sie in geeignete Pflegefamilien. Im Rahmen der „Hilfe zur Erziehung“ werden auch Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit oder intensive pädagogische Einzelbetreuung angeboten, er vermittelt und berät die Kindertageseltern in Kalkar und Weeze.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland