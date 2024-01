Wachtendonk: Tuner-Treffen mit rund 500 Autos

Mit ihrem lauten Motorengeheul haben Hunderte Autos der Tunerszene in der Nacht zu Sonntag die Bewohner von Wachtendonk (Kreis Kleve) aufgeschreckt. Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein. Kraftfahrzeugrennen gab es aber nicht, wie es in einer Polizeimitteilung vom Sonntag hieß.

Die Beamten trafen auf rund 500 Fahrzeuge der Szene, die durch den Ort gefahren waren und dann auf den umliegenden Straßen zum nächtlichen Treffen der Fahrer abgestellt worden waren. Dabei waren Fahrer aus dem Ruhrgebiet, den Niederlanden und Belgien. Sie brannten vereinzelt Feuerwerk ab.

Mit einem großen Aufgebot führten Polizeikräfte Verkehrskontrollen durch und sprachen Platzverweise aus. Ordnungskräfte der Gemeinde ahndeten Verstöße. Gegen 0:45 Uhr wurde der Einsatz beendet. (dpa)

