Nahverkehr im Kreis Kleve: VRR nimmt Preissenkung zurück

Kreis Kleve Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) passt seine Konditionen im neuen Jahr an. Was das für Fahrten im Kreis Kleve bedeutet.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) passt seine Konditionen im neuen Jahr leicht an. So wolle man den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver gestalten und sich an die tariflich angespannte Situation anpassen, heißt es vom VRR aus Essen. Wir geben einen Überblick.

Bleibt die Preissenkung vom August bestehen?

Nein. Der VRR hatte die Ticketpreise für Bus- und Bahnfahren im Nahverkehr im August gesenkt und damit die Mehrwertsteuersenkung der Bundesregierung von sieben auf fünf Prozent an die Fahrgäste weitergegeben. Damit soll nun aber Schluss sein. Die alten Steuersätze sollen wieder gelten. Allzu viele profitieren von der Preissenkung aber ohnehin nicht. Weil die Preise seit dem Spätsommer gerundet werden, fällt diese Preissenkung nicht bei allen Tickets auf. So kostet eine Fahrkarte innerhalb von Kleve für Erwachsene auch nach der Preissenkung noch 2,80 Euro. Beim Viererticket können VRR-Kunden aber 20 Cent sparen.

Was ändert sich für Abonnenten?

Fahrgäste, die ein Ticket2000 oder ein Bären-Ticket besitzen, können künftig innerhalb eines noch festzulegenden Aktionszeitraums unter der Woche schon vor 19 Uhr eine weitere Person mitnehmen. Zudem können Ticket1000-Abonnenten das Ticket2000 ohne Aufpreis für drei Monate testen. Die Aktionszeiträume starten voraussichtlich jeweils Anfang März, April und Mai. Sie dauern drei Monate. Zudem sei der VRR eigenen Angaben nach damit beschäftigt, Angebote für „neue Arbeitsmodelle“ zu entwickeln.

Was tut sich für Fahrradfahrer?

Eine Menge. Fahrgäste, die ihr Fahrrad in Bus und Bahn mitnehmen wollen, können das „Fahrrad-Tages-Ticket NRW“ für 3,60 Euro kaufen. Es gilt 24 Stunden. Bislang mussten Radler ein Zusatz-Ticket für 3,60 Euro kaufen, das pro Fahrt zu lösen war. Das führte etwa dazu, dass all jene Fahrgäste, die von Kleve nach Goch und zurück fuhren, insgesamt 7,20 Euro nur fürs Fahrrad locker machen mussten. Zusatz-Tickets können daher künftig nicht mehr für die Fahrradmitnahme verwendet werden. Der VRR bietet allerdings einen dreimonatigen Kulanzzeitraum an, in dem das Zusatz-Ticket weiter genutzt, umgetauscht oder erstattet werden kann. Zudem stehen bald am Klever Bahnhof die modernen Fahrradboxen von „Dein Radschloss“ zur Verfügung.

Wie schaut es mit den Verbindungen über den VRR hinaus aus?

Mit dem „EinfachWeiterTicket NRW“ können Fahrgäste ihr AboTicket für Fahrten über die Grenzen des VRR-Verbundraumes in den Verkehrsverbund Rhein-Sieg in Richtung Köln oder den Aachener Verkehrsverbund erweitern. Ab Januar ist dies auch für Fahrten in den westfälischen Raum möglich. 2021 wird dann ein pauschales „EinfachWeiterTicket NRW“ zum Preis von 6,80 Euro in ganz Nordrhein-Westfalen als Ergänzung zur Zeitkarte eingeführt. Das bestehende AnschlussTicket NRW wird sogleich eingestellt.

Was wird aus dem Schoko-Ticket?

Der Preis für das Abo-Ticket, das von 400.000 Schülern in Nordrhein-Westfalen genutzt wird, wird teurer. Familien, die einen Anspruch auf die Fahrtkostenübernahme haben, bezahlen derzeit einen Eigenanteil von zwölf Euro für das erste und sechs Euro für das zweite Kind. Zum neuen Schuljahr steigt der Eigenanteil auf 14 beziehungsweise sieben Euro. Familien, deren Kinder keinen Anspruch auf Fahrtkostenübernahme durch den Schulträger haben, zahlen für ein Schoko-Ticket derzeit 36,66 Euro, ab 2021 sind es 37,75 Euro. Künftig erhalten Familien für das dritte Kind jedoch einen Geschwisterrabatt in Höhe von 50 Prozent auf den dritten aktiven Schoko-Ticket-Vertrag. Für eine Umsetzung der Preisanpassungen müssen die Verträge mit den Schulträgern noch angepasst und formal bestätigt werden.

Wie erklärt sich der VRR Preiserhöhungen?

Diese seien auf die „angespannte tarifliche Situation bei den Verkehrsunternehmen im Verbund“ zurückzuführen. „Der ÖPNV ist bekanntermaßen ein Stiefkind mit Blick auf die Auskömmlichkeit. Hinzu kommt, dass die Kosten für Verkehrsunternehmen, etwa für Personal und Energie, seit Jahren stetig steigen“, sagt Dino Niemann, Pressesprecher des Verkehrsverbunds. Hinzu kämen sinkende Einnahmen im vergangenen Jahr. Schließlich fuhren im Corona-Jahr deutlich weniger Menschen mit Bus und Bahn.