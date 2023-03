Vox-Sendung „Ab ins Beet“: Ralf Dammasch hört in Goch auf

Goch/Bedburg-Hau. Ralf Dammasch verkauft den Reidelhof in Goch. Für die Vox-Fernsehsendung „Ab ins Beet“ gestaltet er Gärten anderer Leute. Warum er Goch verlässt.

„Ralf Dammasch trennt sich von der großen Liebe. Er verkauft den Reidelhof“ – so kommentierte der Sender Vox das aktuelle Ereignis für die beliebte Garten-Sendung „Ab ins Beet“. Nach 19 Jahren, in denen er einen Acker zu einem Garten machte, heißt es für Ralf Dammasch „Raus aus dem Beet“. Er verlässt sein Anwesen in Goch, das ein bisschen auch nach Bedburg-Hau hinein ragt. Der originelle Garten mit klassizistischen, japanischen und Elementen steht jetzt zum Verkauf.

Für Kaufinteressenten, vielleicht Familien mit Kindern, hat er Stolperfallen entfernt

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und Umland Kleve-Griethausen:

Kleve:

Goch:

Bedburg-Hau:

Lesen Sie hieralle Artikel aus Kleve und Umland

Ralf Dammasch begleitet in der Vox-Garten-Soap mit seinem Team fremde Leute bei ihren Bauprojekten in ihren heimischen Gärten. Diesmal ließ er fürs Fernsehen die Kamera bei sich in Goch mitlaufen. Er räumte im Garten die Dinge weg, die für mögliche Kaufinteressenten, „vielleicht Familien mit Kindern“, Stolperfallen sein könnten. Mit seinen Gefährten Claus, Luis und Gunnar baut er eine stählerne Baumhaus-Treppe um, erzählt, dass auch in den kommenden Wochen noch weitere Garten- und kleinere Abrissarbeiten folgen werden.

Kreis Klever Gartenfreunde besuchten den Reidelhof durch die Offene Gartenpforte

Eine TV-Folge der Gartensoap wird noch in Goch spielen. Dann will der 55-Jährige in die Schwäbische Alp umziehen. Mit seiner kleinen Familie kam er her, nun sei er allein und wolle hier nicht weitermachen, heißt es.

Kreis Klever Gartenfreunde kennen den Reidelhof auch durch Besuche während der Aktion „Offene Gartenpforte“. Nebenberuflich war der Landschaftsgärtner auch als Werbeverträge für Schuhe van Elten in Uedem tätig gewesen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland