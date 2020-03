Vortrag in Goch: Der Mensch wird zur Wegwerfware

Goch. Dietmar Roller, Chef der International Justice Mission, verdeutlichte in Goch das Ausmaß moderner Sklaverei. Die Opfer sind oft im Kindesalter.

Die Bilder kennt jeder: Schiffe voller Afrikaner, die nach Amerika gebracht werden. Sklaven. Das war einmal. „Damals kostete ein Sklave umgerechnet mehr als 10000 Dollar“, erklärte Dietmar Roller. „Heute kostet ein Sklave nur noch 90 Dollar. Der Mensch ist eine Wegwerfware.“ Der Gewinn, den heutige Sklaven erwirtschaften, liegt geschätzt bei 150 Milliarden Dollar – pro Jahr. Man geht davon aus, dass heute etwa 40,5 Millionen Menschen in Sklaverei leben. Gezwungen zu Schuldknechtschaft, entweder durch Androhung von Gewalt, durch Betrug, Täuschung oder Missbrauch.

In dritter Generation im Steinbruch

Dietmar Roller ist Vorstandsvorsitzender von IJM, der International Justice Mission, einer Nichtregierungsorganisation mit etwa 1700 Mitarbeitern. Sie kümmert sich um das Rechtswesen in vielen Ländern, schult Polizisten, bringt Verbrechen ans Tageslicht, stellt Öffentlichkeit her. Die Mitglieder des „Runden Tisches“ in Goch hatten ihn zu einem gut besuchten Vortrag in der FeG Goch eingeladen – ein kurzer Weg, da Roller in Goch lebt, wenn er nicht gerade weltweit unterwegs ist, um mit Regierungsvertretern oder Firmenleitungen zu sprechen.

Er berichtete von Familien, die in dritter Generation in einem Steinbruch arbeiten, weil der Großvater sich irgendwann bei irgendwem verschuldet hat. Von Vietnamesen, die jahrelang in Cannabisplantagen schuften, ohne je das Gelände verlassen zu können. Von professionellen Bettlern, die von Banden in die Städte geschickt werden: „Ein Kind kann bis zu 40.000 Euro Gewinn machen“, erklärte er. Nur dass es davon nichts abbekommt. Und er erzählte von den vielen Frauen und Kindern, die sexuell ausgebeutet werden. „Pro Sekunde sind 750.000 Pädosexuelle online und lassen sexuelle Handlungen an Kindern ausführen.“

Die Erkenntnis: Ohne ein durchsetzungsfähiges Rechtssystem geht gar nichts. Schließlich gibt es keinen Staat in der Welt, der Sklaverei erlaubt. Und doch ist sie da. IJM lässt bisweilen ganze Hundertschaften von Sklaven befreien, oft ermittelt durch investigative Mitarbeiter. Dann ist das Rechtssystem des betreffenden Landes gefragt. Und hier scheint es durchaus Fortschritte zu geben. Wobei auch hierzulande Verbesserungen nötig sind. So dringt IJM darauf, dass Online-Sextäter stärker bestraft werden, was nun auch in Vorbereitung ist.

Es hilft nur öffentlicher Druck

Was offenbar erste Ergebnisse bringt, ist der öffentliche Druck auf Firmen, ihre Lieferketten zu verfolgen. Roller erzählte von einer Luxusmarke, die, ohne es lange Zeit zu wissen, in Nordkorea produzieren ließ. Weil keine Firma im Ruf stehen will, von Sklavenarbeit zu profitieren, gebe es inzwischen in vielen Firmen Einheiten, die ihre Lieferketten genau überprüfen. Fair gehandelte Produkte, bestimmte Label wie der „Grüne Knopf“ für nachhaltige Textilien zeigen, wie es gehen kann. „Öffentlichkeit ist der erste Schritt zur Veränderung“, so Roller. Er empfahl, die Polizei zu kontaktieren, wenn man irgendwo Anzeichen für Sklaverei entdeckt. Ein paar Razzien, und ein kriminelles Geschäftsmodell lohnt sich unter Umständen nicht mehr.