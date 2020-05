Viller Mühle in Goch-Kessel öffnet zu Pfingsten

Goch-Kessel. Heinz Bömler lädt zu Pfingsten in seine Viller Mühle. 1,50 Meter Abstand, Maskenpflicht und eine Einlassungsbeschränkung werden eingehalten.

Am Pfingstwochenende, 31. Mai und 1. Juni, öffnet die Viller Mühle in Goch-Kessel mit Einschränkungen. Es können jeweils am Vormittag von 11 bis 13:30 Uhr und am Nachmittag von 14:30 bis 17 Uhr eine stark begrenzte Anzahl an Gästen in Nostalgie schwelgen. Im Erdgeschoss stehen alle Türen offen und in jedem Winkel gibt es etwas zu sehen was auch aus der eignen Kindheit stammen könnte. In den Räumlichkeiten gilt ein Einbahnstraßensystem, Besucher sollten daher auf die Pfeile achten!

Außerdem sollten alle Besucher eine Maske mitbringe und der Abstand von 1,50 Meter muss eingehalten werden. Der Biergarten ist mit dem notwendigen Abstand geöffnet. Bei Bedarf gibt es durch den wahnsinnigen Puppenspieler eine kleine Führung mit maximal 15 Teilnehmern. Am Einlaß müssen in einer Besucherliste persönliche Daten eingetragen werden. Der Eintritt beträt 7,50 Euro, Familienkarten kosten 25 Euro. Karten können im Webshop unter villermuehle.de/kaufhalle online erworben oder telefonisch unter 02827-925580.