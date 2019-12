Vier Züge für Realschule Kleve auf Dauer – unter Bedingungen

Entsetztes Stöhnen und Zwischenrufe „Nee, nee!“ erntete Daniel Rütter (FDP) von seinen Ratskollegen der anderen Fraktionen auf seinen ernst gemeinten Einwurf: Wie der neue Rat ab nächstem Herbst mit der Prioritätenliste in Sachen Schulbauten umgehe, sei ja noch ganz offen. Nein, das stehe fest, meinten die anderen. Und deshalb gibt es auch die Schwierigkeit, einen Ausbau der Karl-Kisters-Realschule irgendwo in den Zeitplan hinein zu schieben.

Es wurde ein Kompromiss gefasst. Mit dem kann komm. Schulleiter Kristian Best leben, sagt er der NRZ.

Zuversicht, aber keine Garantie

Noch ein Ausbau mehr sei ja wohl „kein Hexenwerk“ hatte Wolfgang Gebing, CDU, in seiner Etatrede erwartet. Es sei aber auch nicht zu garantieren, dass man es bis 31. Juli 2023 schafft, hatte zum wiederholen Male Gebäudemanager Georg Hoymann betont. Er sei zuversichtlich, gebe aber keine schriftliche Zusage.

Nach über einer Stunde erneuter Diskussion plus Fraktionsberatungen gab es nach Monaten nun endlich einen Beschluss und zwar – von der SPD gewünscht – namentlich abgestimmt. 25 Stimmen ja, 15 nein, zwei Enthaltungen für folgende Variante: Die lange gewünschte dauerhafte Vierzügigkeit der Karl-Kisters-Realschule an der Lindenstraße in Kellen wird ab kommendem Schuljahr 2020/21 festgelegt – denn die Bezirksregierung will nicht nach zehn Jahren die „Ausnahmegenehmigung weiter fortschreiben. Aber es gelten Bedingungen: Ausbau möglichst schnell, im Notfall ab 2023 mit Dependance-Lösung. Und vor allem Gemeinsames Lernen (GL) ab kommendem Schuljahr. „Dann müsst ihr in jeder Klasse drei Kinder mit besonderem Förderbedarf aufnehmen, das sind zwölf pro Jahrgang“, mahnte Michael Bay, Grüne, in Richtung Realschule.

32 Kinder pro Jahr „abgeschult“, von der Realschule an die Gesamtschulen verwiesen

Petra Tekath, SPD, fand das unter heutigen Raum-Bedingungen ohne Differenzierungsräume falsch. Schon jetzt würden 32 Kinder pro Jahr „abgeschult“, also eine ganze Klassengröße von der Realschule an die Gesamtschulen verwiesen.

Daniel Rütter, FDP, wetterte: „Ich habe die Nase voll von der Bezirksregierung, dass die uns sagen wollen, was wir vor Ort zu tun und zu lassen haben.“ Er wolle auf keinen Fall schon ab nächstem Schuljahr GL für die Realschule. „Ich bin nicht bereit, solch einen Beschluss zu fassen,“ bevor die baulichen Voraussetzungen gegeben sind.

Bürgermeisterin Sonja Northing erinnerte, dass die Bezirksregierung Düsseldorf nach Recht und NRW-Verfassung handele. Vertreter von dort hatten in den letzten Wochen mehrfach mündlich und schriftlich der Stadt Kleve ihre Bedingungen genannt und Kleve deutlich angemahnt, es sei „unbegreiflich“, warum die Realschule „nicht auch Kinder mit besonderem Förderbedarf in den Blick“ nehme. Wie Schulverwaltungsamtsleiterin Annette Wier sagte, muss die Entscheidung des Rates für Drei- oder Vierzügigkeit vor dem Anmeldetermin der Kinder Anfang Februar liegen. Drum wollte die SPD am liebsten eine Sondersitzung des Schulausschusses im Januar, zu der ein Vertreter der Bezirksregierung anreisen und alles darlegen solle.

Die Realschule steckt, wie berichtet, in Raumnot, weil sie bereits neutrale Bereiche für Unterricht umfunktioniert. Für GL bräuchte sie zusätzliche Differenzierungsräume jeweils in Klassennähe.

Kann mehr Internet bedeuten, dass weniger Räume nötig wären?

Und sie muss ab nächstem Jahr das Fach Informatik anbieten – was die erst geplante Umnutzung eines Computerraumes als Klasse dann wohl verhindere. Wolfgang Gebing meinte, wenn denn der Internetanschluss klappe – was er derzeit nicht tut – dann brauche Informatik vielleicht kein eigenes Klassenzimmer.

Jörg Cosar, CDU, überlegte, es auf März 2023 ankommen zu lassen und „eben mit der Schule Konkurs anzumelden“. Denn die Schulkonferenz hatte ausdrücklich verlangt, dass es keine Dependance-Lösung gebe, man also nicht an zwei Standorten unterrichte. Die politische Mehrheit gibt hier nicht nach: Andere Schulen ertragen das auch, mit all den unbestrittenen Nachteilen.