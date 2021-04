Wolfgang Feddema, Vorsitzender der Gebrauchshundsportvereins Weeze, zeigt Konrad Willemsen von der Stiftung "Jetzt Weeze" (v.li.) die Arbeiten am Dach des Vereinsheims.

Soziales Vereine können Anträge an Stiftung „Jetzt Weeze“ stellen

Weeze. Durch den Betrieb von Windenergieanlagen erhält die Stiftung „Jetzt Weeze“ jährlich einen hohen Betrag: über 200.000 Euro fließen in Projekte.

Durch den Betrieb von Windenergieanlagen in Weeze erhält die Stiftung „Jetzt Weeze“ jährlich einen hohen Betrag von den Stiftern Haus Wissen und Haus Kalbeck. In den vergangenen Jahren wurden so über 200.000 Euro für gemeinnützige und kirchliche Zwecke eingesetzt.

Verschiedene Weezer Vereine haben sich durch Zuwendungen aus der Stiftung lang ersehnte Wünsche erfüllt. Das DRK Weeze, die DLRG Weeze und Café Konkret finanzierten sich mit den Stiftungsgeldern jeweils Vereinsfahrzeuge. Der Tierpark Weeze konnte die Tierparkschule errichten und ausbauen, zudem wurde der Tierbestand durch einen Poitou-Esel erweitert. Der TSV Weeze konnte ein neues Abdach errichten, der Gebrauchshundsportverein Weeze investierte in eine Dachsanierung.

Auch Schützen- und Musikvereine aus Weeze, sowie verschiedene soziale Träger haben schon von den Stiftungsgeldern profitiert. Wember Vereine, wie die Josefsgemeinschaft, RW Germania Wemb und „Wir für Wemb“ gehören ebenfalls zu den Nutznießern und haben verschiedene Projekte mit Stiftungsgeldern umsetzen können.

Dem Stiftungsvorstand liegen derzeit nur wenige Anträge für die Stiftung vor. Der Stiftungsvorstand sieht hier vor allem die aktuelle Corona-Pandemie als Grund. Die für den 22. Mai angesetzte Stiftungsratssitzung wird daher auf Donnerstag, den 17. Juni verschoben. Anträge für alle Weezer Anliegen an die Stiftung Jetzt Weeze können daher noch bis zum 15. Mai unter projekt@jetzt-weeze.de eingereicht werden.

Bei den Projekten ist keine finanzielle Begrenzung vorgesehen

Bei den Zuwendungen gibt es keine Begrenzungen bei der finanziellen Höhe, so wurden bis jetzt Anträge von 150 bis 20.000 Euro genehmigt. Kontaktdaten und weitere Informationen finden sich unter https://jetzt-weeze.de/.

Viele Anträge fallen unter dem Bereich der Jugendförderung, Kunst und Kultur, Sport, Heimat und Brauchtum. Gerne würde die Stiftung in naher Zukunft auch Projekte aus den Bereichen Denkmalschutz/Denkmalpflege, Naturschutz/Umweltschutz, Internationale Gesinnung / Völkerverständigung fördern. Auch Projekte für kirchliche Zwecke sind erwünscht. Der Stiftungsvorstand freut sich auf die Projekte und entsprechenden Anträge.