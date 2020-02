Weeze. Das Auto eines Unfallfahrer muss wohl deutlich beschädigt sein. Am Unfallort in Weeze lief Benzin aus, bleiben Autoteile liegen.

Unfallflucht in Weeze: Benzin und Autoteile blieben zurück

Weil offenbar an einem derzeit unbekannten Auto Benzin ausgelaufen waren, hatte die Inhaberin der Kartbahn auf der Industriestraße in Weeze am Sonntag, 2. Februar, die Feuerwehr alarmiert. Auf dem dortigen Parkplatz war ein Fahrzeug bis 12.40 Uhr gegen eine der Betonringe geprallt und muss offenbar „nicht unerheblich beschädigt worden sein“, so die Polizei. Die Feuerwehr hat die Unfallstelle mit Bindemittel abgestreut. Vom Verursacher war nicht mehr auszumachen. Nach den sichergestellten Fahrzeugteilen dürfte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Opel handeln. Die Polizei Goch, Telefon 02831-1080, sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. (SI)